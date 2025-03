Imma Tataranni 4, come finisce? Le anticipazioni del finale di stagione, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Anche per Imma Tataranni 4 è arrivato il momento di salutare i suoi fan. Stasera su Rai 1 alle 21:30 (anche in streaming su Raiplay) andrà in onda l'ultima puntata di stagione, intitolata Per sempre è un modo di dire. Dopo aver portato lo scompiglio nella sua vita privata, la PM materana sarà in grado di gestire la nuova quotidianità?

Imma Tataranni 4: la trama di domenica 16 marzo

Ormai lontana da Calogiuri (Alessio Lapice), Imma (Vanessa Scalera) deve provare a ricostruire la sua vita, ma su basi meno solide di una volta. Alla ricerca di un nuovo equilibrio, nel privato quanto al lavoro, la PM dovrà fare i conti anzitutto con le tensioni continue con Valentina.

La separazione da Pietro (Massimiliano Gallo) sembra ormai definitiva, ma il loro rapporto continua a essere segnato da momenti di confronto e malinconia.

A distrarla dai drammi personali c'è, come sempre, il lavoro. La Tataranni deve indagare sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa, scoprendo presto che dietro la sua morte si nasconde più di quanto sembri. Nel frattempo, Diana (Barbara Ronchi) prende una decisione importante per il suo futuro, mentre Pietro, con il supporto di Vasco (Tommaso Ragno), comincia a immaginare una vita nuova, lontana dalle dinamiche che per anni lo hanno legato alla moglie.

Imma, sempre più immersa nel suo lavoro, si trova a dover affrontare un nemico che ha fin qui provato a scansare: il senso di colpa. Oltre al timore di aver compromesso per sempre la sua vita sentimentale.

Nel giorno di Ferragosto, proprio dove l'avevamo conosciuta nella prima puntata della prima stagione, la famiglia si riunisce per il tradizionale pranzo, un momento che mette in evidenza le distanze e le fratture ancora aperte, ma anche il legame profondo che, nonostante tutto, continua a unire la PM al marito. Nonostante certe vie sembrano ormai chiuse per sempre, Imma non può fare a meno di immaginare, con più ansia ma anche con minima speranza, cosa le riserverà il futuro.