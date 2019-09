Imma Tataranni, il trailer della nuova fiction di Rai1

La Rai ha diffuso il nuovo spot di Imma Tataranni, la nuova fiction con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una donna forte e ostinata.

Il trailer di Imma Tataranni - sostituto procuratore introduce la singolare personalità di Imma Tataranni, non un sostituto procuratore qualsiasi ma una donna con idee precise e un caratterino niente male.

La storia è ambientata a Matera ed è tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia Come piante tra i sassi, Maltempo, Rione Serra Venerdì editi da Einaudi. Come si vede nel nuovo video, con una falcata decisa e stivaletti maculati Imma Tataranni è un'investigatrice sui generis, stravagante con un look eccentrico ma che "quando si mette una cosa in capa quella è".

Un personaggio che non passa inosservato, ostinata e incorruttibile non solo nel suo lavoro, dove a modo suo si impegna per risolvere i casi più difficili, ma anche con la figlia Valentina, il marito, la suocera e le amiche, che però sanno che sotto sotto è tanto buona.

Co-protagonista di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore è sicuramente la città di Matera, come si nota anche dal video, territorio di eterna bellezza, con i suoi colori e i suoi abitanti, tutto ricco di storia e cultura.

Al fianco della protagonista Vanessa Scalera, nel cast della fiction troveremo anche Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, con la partecipazione di Cesare Bocci e Carlo Buccirosso. La regia è di Francesco Amato e la produzione è Rai Fiction-Itv Movie.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore andrà in onda su Rai1 per sei serate a partire da domenica 22 settembre.