Imma Tataranni 3 da stasera su Rai 1: trama e cast della prima puntata, Lontano dagli occhi

Imma Tataranni 3 è pronta a fare il suo ritorno in TV: stasera su Rai 1 in prima serata si torna nella Matera raccontata dai libri di Mariolina Venezia, quella in cui si muove il Procuratore più eccentrico e amato del piccolo schermo. Ancora una volta nella nuova stagione Vanessa Scalera veste i panni dell'incorruttibile, implacabile Tataranni, capace di risolvere i casi più intricati con metodi spesso poco ortodossi.

Anticipazioni prima puntata

Imma Tataranni: un'immagine della terza stagione

Lontano dagli occhi, la prima puntata (saranno in tutto quattro prime serate), apre, in questo lunedì 25 settembre 2023, una stagione che si prospetta ricca di colpi di scena. Avevamo lasciato Imma in pena per le sorti di Calogiuri, entrato in coma dopo essere stato colpito da una pallottola nell'agguato in cui ha perso la vita Saverio Romaniello.

Sono passati alcuni mesi da quel terribile incidente ma la Tataranni non abbandona il suo più fedele e coraggioso collaboratore. Va a trovarlo ogni giorno in ospedale nonostante i suoi innumerevoli impegni. In Procura può contare solo su un volenteroso Capozza e su Diana, che inizia a collaborare con lei sempre più attivamente.

Per quel che riguarda la famiglia: la figlia Valentina ha deciso, non senza conflitti con la madre, di andare a studiare Lingue orientali a Napoli dove anche il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere. Con Pietro, il marito, sembra essere tornata la serenità. Almeno fino a che Calogiuri, inaspettatamente, si risveglia dal coma! Proprio il giorno prima di essere trasferito in un centro specializzato a Venezia, il maresciallo riapre gli occhi e scopre che non ricorda nulla, nemmeno del suo amore proibito per Imma.

Intanto Imma indaga sull'omicidio di un imprenditore alberghiero, grande amico di Gianni Morandi. È proprio il cantante bolognese a scoprire il cadavere e con le sue rivelazioni indirizza subito gli inquirenti verso il possibile colpevole. Nel frattempo, Pietro conosce in palestra Sara, giovane e brillante paleontologa.

Il cast

Imma Tataranni: un momento della terza stagione

Nella terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore tornano tutti i volti ormai familiari.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni, Massimiliano Gallo è ancora una volta Pietro De Ruggeri, marito della PM. Alessio Lapice torna nei panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, Alice Azzariti è Valentina, la figlia di Imma e Pietro, Barbara Ronchi è Diana De Santis, assistente e amica di Imma. Immancabile anche nella nuova stagione Carlo Buccirosso nei panni del Procuratore capo Alessandro Vitali, e tornerà anche Cesare Bocci in quelli del boss Saverio Romaniello. Carlo De Ruggeri è come sempre il dottor Taccardi, medico legale, Dora Romano interpreta l'odiata suocera di Imma mentre Lucia Zotti è Brunella, la mamma della Tataranni.

Special guest di Lontano dagli occhi è Gianni Morandi, nel ruolo di se stesso.