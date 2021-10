Imma Tataranni 2: anticipazioni della prima puntata, stasera su Rai1

Imma Tataranni 2 è finalmente pronta al debutto: da stasera su Rai1, alle 21:25, torna infatti la serie tv con Vanessa Scalera che nel 2019 si era guadagnata il titolo di "Montalbano al femminile".

La seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore accompagnerà il pubblico per quattro serate, ma altre quattro prime serate sono già previste nel 2022.

Le anticipazioni della prima puntata, intitolata Mogli e buoi, ci riportano al caotico ménage familiare del sostituto procuratore di Matera: Valentina è ancora scossa per la separazione da Samuel e a nulla serve il viaggio organizzato da Imma a Parigi per distrarla. Solo Giovanni, un buffo compagno di scuola, sembra riuscire a calmarla. Imma non fa a tempo a posare le valigie che riceve una chiamata: c'è stato un delitto! Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata negli Stati Uniti, è stato ucciso sui sentieri della transumanza e a trovare il cadavere è stato il procuratore capo Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata.

Imma indaga, orfana del maresciallo Calogiuri che dopo il bacio della festa della Bruna è "scappato" in missione all'estero. Ma ecco che Calogiuri torna e vorrebbe riprendere da dove aveva lasciato. Imma, pur essendo ancora affascinata da lui, è categorica: quel bacio è stato un errore, bisogna concentrarsi solo sul lavoro. E infatti la nostra PM, districandosi fra i rancori e le invidie dei vaccari, riesce a risolvere il caso. Dopo il chiarimento, il rapporto di complicità professionale con Calogiuri sembra riallacciato. Anche se involontariamente - e non senza qualche scintilla di gelosia - Imma getta il maresciallo nelle braccia della collega Matarazzo. E come se non bastasse, Pietro sembra voler cambiare vita, lasciare il lavoro in Regione e aprire un locale jazz nel lamione di famiglia.

Una seconda stagione sempre calata negli scenari di Matera, tra antiche dimore e calanchi, tra questioni ambientali e di cuore. Affamata di giustizia, mai tenera con i potenti e sempre pronta a metterci la faccia, la magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia, ha saputo conquistare il cuore del pubblico televisivo presentandosi come una donna normale, alle prese con un lavoro difficile e con i mille problemi legati alla gestione della famiglia.

In questa seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, diretta da Francesco Amato e coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, Imma, interpretata da Vanessa Scalera, dovrà gestire le aspirazioni artistiche del marito Pietro (Massimiliano Gallo), deciso a lanciarsi come musicista abbandonando il posto fisso. Combatterà ancora l'attrazione per il bel maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), continuerà a scontrarsi con l'autorevole, prudente e scaramantico procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso) e farà i conti con l'infatuazione ambientalista che Valentina (Alice Azzariti) concepirà insieme a una cotta adolescenziale per il figlio adottivo del Procuratore capo. Molte conferme e qualche novità nel cast che vedrà giungere in procura la carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di conseguenza il territorio lucano si confermerà protagonista con Matera in primo piano, ma anche con i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto.

Le indagini che chiederanno a Imma intuito e ostinazione sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia "Via del riscatto", "Rione Serra venerdì", "Maltempo" e "Come piante tra i sassi" editi da Einaudi e scritte da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo con la collaborazione di Francesco Amato.