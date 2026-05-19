"Imbarazzante": Paul Schrader al vetriolo contro la Palma d'Oro a John Travolta

Baschetto in testa, barbetta disegnata, un raggiante John Travolta ha conquistato la ribalta del Festival di Cannes 2026 dove è intervenuto per ritirare la Palma d'Oro alla carriera. Carriera che ha visto alti e bassi, ma è stata coronata da enormi successi come La febbre del sabato sera e Pulp Fiction.

Tutti contenti per il premio al divo ballerino protagonista di tante hit al botteghino? Non proprio. Paul Schrader ha usato Facebook per esprimere il suo dissenso senza mezzi termini.

Che cosa ha scritto Paul Schrader su Facebook riguardo al premio alla carriera a John Travolta

Presente a Cannes per presentare il suo esordio da regista, Volo notturno per Los Angeles, che sarà disponibile su Apple TV dal 29 maggio, John Travolta è stato premiato a sorpresa con una Palma d'oro onoraria. Grande festa a Cannes, un po' meno negli States da dove Paul Schrader ha affidato il suo dissenso a Facebook scrivendo:

"Non riesco a comprendere la logica che sta dietro a tutto questo. È imbarazzante".

Dal momento che il regista non ha ulteriormente argomentato possiamo solo fare ipotesi sulla sua uscita. Forse Schrader considera Travolta un attore non sufficientemente talentuoso da ricevere un riconoscimento alla carriera nonostante le sue numerose apparizioni in titoli di primo piano come Pulp Fiction, Grease, Blow Out, Face/Off, Urban Cowboy, e Get Shorty?

Come scrive World of Reel, "ci sono molti altri attori che avrebbero meritato di più l'onorificenza, ma non è che Travolta sia un attore di secondo piano. Inoltre, era già al festival quando è successo, per presentare il suo debutto alla regia, quindi la tempistica era perfetta".

Paul Schrader, John Travolta e la collaborazione mancata

Possibile che tra Schrader e John Travolta ci siano stati screzi in passato che hanno spinto il regista a criticare apertamente la scelta di Cannes di premiare il divo?

Inizialmente, Travolta avrebbe dovuto recitare nel film di Schrader del 1980 American Gigolo, ruolo che alla fine andò a Richard Gere. Travolta abbandonò il progetto poco prima dell'inizio delle riprese. Più recentemente, l'ex dirigente della Paramount Barry Diller ha affermato che l'attore potrebbe essersi sentito a disagio a causa del sottotesto omosessuale del film, ipotesi con cui concorda lo stesso Schrader. Sarà questo il motivo della discordia? Chissà.