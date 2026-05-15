John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onoraria

John Travolta non è riuscito a nascondere la sua sorpresa dopo aver scoperto che sarebbe stato premiato con una Palma d'oro onoraria durante l'edizione 2026 del Festival di Cannes.

L'attore era arrivato sulla Croisette per presentare la sua prima prova alla regia di un lungometraggio, Propeller One-Way Night Coach.

I ringraziamenti di Travolta a Cannes 2026

Il riconoscimento viene assegnato dagli organizzatori dell'evento cinematografico francese per celebrare la carriera e l'impatto avuto dagli artisti sul mondo del cinema e della cultura. John Travolta, salito sul palco per ricevere la Palma d'oro, è apparso visibilmente commosso ed emozionato mentre diceva: "Questo va ben oltre l'Oscar!".

John Travolta alla Festa del Cinema di Roma 2019

L'attore ha esclamato: "Sorpreso completamente! Non riesco a crederci. Questa è l'ultima cosa che mi aspettavo".

La star, rivolgendosi al direttore del festival di Cannes Thierry Fremaux, ha poi aggiunto: "Avevi detto che sarebbe stata una serata speciale, ma non sapevo avrebbe voluto dire questo".

Travolta ha quindi condiviso i suoi ringraziamenti: "Grazie Thierry dal profondo del mio cuore. Quando ti ho incontrato a novembre, non mi aspettavo che il mio film venisse accettato. E quando Thierry ha detto che non solo era stato accettato, ma che stava facendo la storia perché sarebbe stato il primo film in assoluto ad essere accettato così presto, ho pianto come un bambino perché non potevo crederci. Perché, secondo me, sei la persona più perspicace dell'industria cinematografica. Ero semplicemente felice di essere qui! Non me lo sarei mai aspettato. Grazie infinite".

Cosa racconta Propeller One-Way Night Coach

Il film diretto da Travolta racconta la storia del giovane Jeff (l'esordiente Clark Shotwell), appassionato di aeroplani, e di sua madre (Kelly Eviston-Quinnett), che intraprendono un viaggio con destinazione Hollywood, trasformando un semplice volo nel viaggio della vita.

Tra pasti a bordo, affascinanti assistenti di volto (interpretate da Ella Bleu Travolta e Olga Hoffmann), scali inaspettati, passeggeri memorabili, e un elettrizzante sguardo alla prima classe, il viaggio si svolge tra momenti magici e inaspettati, gettando le basi per la direzione del futuro del ragazzo.

Il progetto, tratto dal libro che l'attore ha scritto nel 1997 per il figlio, sarà poi distribuito sugli schermi di Apple TV il 29 maggio.