Sanremo 2024: non si sevizia un John Travolta

Prendendoci il merito di un titolo emblematico (che rivede con senso logico un vecchio cult di Lucio Fulci), mettiamo le cose in chiaro: lo temevamo, fin dall'annuncio. John Travolta super-ospite di Sanremo 2024 stava a significare solo e soltanto una cosa: l'ennesimo balletto cringe sulle note di Grease, sulle note de La febbre del sabato sera e su quelle di Pulp Fiction. Era scritto, scontato, prevedibile. Temevamo il cliché, temevamo la deriva weird condita dal trash, con un pizzico di mestizia. Così, quasi a metà giro, quando sono le 23 passate, tra una canzone e l'altra, ecco l'ex Tony Manero chiamato sul palco da Giorgia. Fin a quel momento, tutto bene. Per di più, credevamo che l'ospitata potesse prendere una piega diversa, immaginando uno scambio tra Giorgia e John Travolta, a parlare di musica e cinema. Ma se "Sanremo si ama" (una tagline autoreferenziale che anche basta), accorre sul palco dell'Ariston il mecenate Amadeus, prendendosi la scena. Sì, anche la scena di John Travolta.

Solita battuta sul "nasone" e via di copione, con lo stesso Ama che non vede l'ora di mimare Travolta ai tempi dei Bee Gees. Che poi, fermandoci un attimo, non ci sarebbe nulla di strano: John Travolta non è nuovo a siparietti del genere, anche in contesti internazionalmente più rilevanti, tra i salotti di James Corden e Jimmy Fallon. Quello è il suo mood, il suo status attuale, la sua presenza in tv. Tuttavia, il balletto di turno arriva dopo un dialogo, un'intervista. Durante la seconda serata di Sanremo 2024, tutto accade e cade a piombo, tant'è che lo stesso Travolta quasi non parla, recitando - via via sempre più imbarazzato - una sceneggiatura scritta con gli occhi chiusi e la matita spuntata. Perché non possiamo girarci intorno: ciò che credevamo terribile, si tramuta in qualcosa di orrorifico e svilente. Uno dei momenti più imbarazzanti della storia recente di Sanremo (e qui invece vi avevamo parlato dei migliori momenti del festival), condito da un'approssimazione circense che, in modo assurdo, finisce e continua a girare il dito nella ferita.

John Travolta, cronaca di un'umiliazione (che è anche la nostra)

Perché poi ragionando, a mente fresca, e dopo aver scrollato una serie infinita di meme, il risultato non cambia: questo è stato "il dramma del qua qua qua", come lo definisce il nostro Antonio Cuomo, durante la live mattutina sul canale Twitch di Movieplayer.it. Voi direte: è stato pagato profumatamente bene (per essere umiliato?). Chiaro, ma qui non parliamo dei suoi soldi, bensì di dignità. Che è anche la nostra, spettatori attoniti di ciò che dovrebbe far ridere, rivelandosi invece una piaga tristissima e dolorosa, frutto di una scrittura che di moderno non ha nulla, restando ancorata ad un avanspettacolo decisamente superato. Va bene lo share, va bene lo show, vanno bene i fiori (che a John Travolta non sono stati regalati), ma il rispetto nei confronti degli spettatori nasce da cosa scegli di far vedere loro, soprattutto in un contesto impacchettato come quello di Sanremo. Ma se non c'è fine al peggio, sperando che dopo il numero di ballo a due con Amadeus fosse finalmente finita, magari con spazio a qualche domanda sulla sua carriera (rispettando una figura che ha scritto pagine fondamentali del cinema americano), sia per John che per noi, arriva l'attimo che cambia la serata. Perché è qui che avviene l'indicibile: John Travolta trascinato fuori, e costretto a ballare Il Ballo del qua qua qua (per la felicità di Al Bano e Romina), immediatamente entrato in trend topic.

Sanremo 2024, Fiorello, Amadues e il ballo del Qua Qua con John Travolta: "Terrificante"

Le papere sono scappate dall'Ariston

Tre o quattro lunghissimi minuti, in cui Amadeus, Fiorello e Travolta, spaesato come il celeberrimo meme di Vincent Vega, sono allineati a mimare e canticchiare il balletto datato 1981. Ad un certo punto, in un barlume di consapevolezza, John Travolta rifiuta il cappellino da paperotto che gli porge Fiorello. Come a dire, "no, il cappello no". È lì, in quel gesto, mascherato con stile dall'attore - "mi sta piccolo", dice senza microfono - che capiamo quanto lo sketch abbia superato ogni confine logico. Quello definito dallo stesso Fiorello, durante Viva Radio 2, come "la fine di una carriera". John Travolta, in questo momento, non è certo l'attore più richiesto di Hollywood, ma una fase calante, soprattutto in America, non dura per sempre. L'America, artisticamente parlando, non è l'Italia dove le carriere bruciate restano cenere, senza possibilità di tornare ad ardere.

La lista degli attori calanti tornati a splendere è lunga (da Nicolas Cage a Renee Zellweger), e siamo certi che anche quella di John Travolta, 69 anni, non è certo finita. Non è finita, nonostante il balletto fuori il Teatro Ariston, per quella che, sempre secondo Fiorello, è stata "una delle gag peggiori della storia italiana". E allora, se è indubbio l'imbarazzo, per favore, rispondeteci: perché lo avete fatto, se coscienti di tale sevizio? La risposta sembra arrivare implicitamente da John Travolta che non ha firmato la liberatoria per il successivo passaggio dello sketch sui canali televisivi e streaming ufficiali. Il danno, però, è fatto, con il video ormai su tutti i social. I buoi sono scappati dalla stalla. Anzi, le papere sono scappate dall'Ariston.