Ilary Blasi: il suo migliore amico ha coperto la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ilary Blasi è stata tradita da Francesco Totti e dal suo migliore amico: Emanuele, questo il suo nome, era seduto al fianco di Noemi Bocchi nella famigerata foto scattata all'Olimpico durante Roma-Genoa. La rivelazione è arrivata sull'ultimo numero in edicola del settimanale CHI.

Un amico è per sempre, questo è forse è quello che pensava Ilary Blasi di Emanuele, visto che i due si conoscono da quando la conduttrice aveva 15 anni. Ma l'uomo, tra lei è l'ex capitano della Roma ha preferito Francesco Totti, diventando addirittura suo complice nella relazione extraconiugale del 'Pupone', come riferisce il settimanale di Alfonso Signorini.

In questi giorni Totti e Noemi Bocchi sono in vacanza, il primo a Sabaudia, la seconda a San Felice a Circeo, dove ha affittato casa per stare vicino al futuro padre del figlio, questo, ovviamente, se la bomba sganciata ieri dal Corriere della Sera dovesse risultare vera. Al fianco di Noemi, in questi giorni di mare, ci sarebbe proprio Emanuele, come dimostrano le foto pubblicate dal magazine.

Il doppio tradimento subito da Ilary viene descritto nei dettagli da CHI "Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano ". L'uomo avrebbe scelto l'ex capitano anche perchè "Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque", si legge sul numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Totti ha trovato in Emanuele un ottimo complice, spiega il magazine "aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti. Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l'amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un'amica di Noemi, che l'accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall'amico".

Forse sono state proprio le rassicurazioni di Emanuele a farle rilasciare la famosa intervista a Verissimo in cui aveva parlato di "un accanimento mediatico schifoso", contro di lei e l'attuale ex marito.

Sembra che Ilary, a questo punto, non si fidi più di nessuno, e stia cercando di capire se anche le notizie trapelate in passato, come il flirt tra Totti e Flavia Vento, siano vere "Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un'invenzione di Fabrizio Corona per vendere un'intervista?".

Ilary è sempre più delusa dal comportamento dell'ex marito "anche perché Totti fino all'ultimo momento, fino a pochi giorni prima del comunicato di separazione, faceva finta di niente, condivideva la casa e la vita con la Blasi e si comportava come un marito perfetto continua a raccontare CHI - dormiva sonni tranquilli, Ilary, e il risveglio è stato brusco".

Le indiscrezioni di Signorini non finiscono qui "E Noemi può dormire sonni tranquilli? Chi ha potuto sbirciare i social di Totti riferisce che gli scambi di messaggi fra lui e altre "tentatrici" non si sono mai interrotti".