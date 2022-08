Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? L'ultimo gossip della telenovela estiva

Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti: l'ultima bomba sulla telenovela estiva è stata sparata dal Corriere della Sera, che cita un 'gossip apocrifo' che in queste ore sta scuotendo i salotti della capitale. Nel frattempo Ilary Blasi resta in montagna, come ha confermato Alfonso Signorini.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo, alzando continuamente l'asticella del gossip. Ieri abbiamo appreso, grazie a Il Messagero, che l'ex calciatore e Noemi Bocchi ufficializzeranno la relazione solo quando si saranno concluse le pratiche di separazione tra i due ex coniugi.

Oggi, Il Corriere della Sera lancia la bomba definitiva: Noemi sarebbe in attesa di un bambino di Francesco "Tutti parlano di lei, l'ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, seppur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino. Nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può", si legge sul quotidiano milanese che aggiunge "Oppure viene avvistata ovunque, come la Madonna Pellegrina: al momento risulta geolocalizzata in vacanza al Circeo, a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia (con tunnel sotto le dune), dove l'avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht, e in cui Francesco, mentre Ilary scarpina sui monti del Tremino e posta come una forsennata anche i sassi fa pratica da bravo papà single con Cristian, Chanel e Isabel".

Ilary Blasi, dopo la parentesi a Sabaudia, si è rifugiata sulle Dolomiti, dove l'ha raggiunta Alfonso Signorini, i due hanno condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip, lei come conduttrice, lui come opinionista. "L'ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo - ha detto il direttore di Chi a il il Messaggero - ha scelto la montagna perchè, credo, volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile".