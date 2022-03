Ilary Blasi “contro di me e Francesco Totti un accanimento mediatico schifoso”

Ilary Blasi, ospite di Verissimo, ha negato la crisi con Francesco Totti. La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha accusato la stampa nazionale di essersi accanita contro di lei. Ilary è convinta che la foto di Noemi Bocchi, la presunta amante del marito, allo stadio, sia una sorta di trappola architettata da qualcuno.

Stasera Ilary Blasi inizia, per la seconda volta, la sua avventura al timone dell'Isola dei Famosi. La conduttrice ieri, 20 marzo, è stata ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin si è parlato molto della presunta crisi tra Ilary e Francesco Totti, notizia che ha trovato ampio risalto circa un mese fa. Durante la tempesta mediatica che li ha travolti, per Ilary e Francesco si è parlato di relazioni con personaggi dello spettacolo e non. Di Ilary si è detto che avrebbe avuto due flirt, uno dei quali con l'attore Luca Marinelli "non lo conosco personalmente", ha detto di lui la Blasi. Su Francesco molti giornali hanno parlato della sua presunta amante "dandole un volto e un nome", ha detto la Blasi, riferendosi a Noemi Bocchi.

Della crisi del rapporto tra una delle coppie più amate dello spettacolo, ha parlato molto la carta stampata "sono quotidiani nazionali, anche importanti, che hanno dato la notizia come certa" ha detto Ilary a Silvia "Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero hanno fatto una grande figura di merda". La conduttrice de L'Isola dei famosi, parlando della foto scattata allo stadio di Noemi Bocchi, seduta sopra la postazione di Totti, ha detto "quella foto non mi ha messo dubbi, ma mi ha dato la certezza che ci fosse il disegno di qualcuno". Ilary ha sottolineato come questi scoop capitano sempre alla vigilia di eventi importanti "il primo poco prima delle nostre nozze, questo alla vigilia della partenza de L'isola".

Ilary Blasi, rifacendosi alla smentita di Francesco Totti, ha affermato "hanno detto che la sua smentita era debole, se ci sta qualcosa di debole in tutta questa storia sono le loro illazioni" e ancora "hanno parlato di una relazione di Francesco che dura da mesi e sono stati capaci di cacciare solo quella foto allo stadio". La Blasi ha poi accennato al coinvolgimento della sua famiglia "hanno affermato che non ci separiamo perché il patrimonio è gestito dalle mie sorelle. Si separano i Trump, e Jeff Bezos, i nostri a confronto so du' spicci".

Ilary ha ribadito che lei e Francesco non devono dare spiegazioni a nessuno "la nostra preoccupazione è stata per i figli, ci hanno chiesto cosa stesse succedendo e glielo abbiamo spiegato". Ilary Blasi ha poi rivelato a Silvia il momento di crisi della coppia, legato alla fine della carriera calcistica di Francesco Totti "è stata una cosa sua che si è riflessa sul nostro rapporto, è stato un momento complicato, un po' me lo aspettavo".