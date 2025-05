In Maschi veri su Netflix il cameo di Ilary Blasi nasconde una frecciata a Francesco Totti e Iovino

Ilary Blasi torna su Netflix, ma stavolta non è per un documentario. La conduttrice infatti, interpreta se stessa in un cameo nella serie Maschi Veri: e lancia una frecciatina sia a Totti che a Iovino

Ilary Blasi ancora su Netflix nel ruolo di Ilary Blasi. Stavolta però niente documentario sul suo caffè con Iovino e le borse nascoste nel controsoffitto, ma un cameo nella serie Maschi Veri.

Maschi Veri: la serie

Maschi Veri: una scena della prima stagione della serie Netflix

In una delle ultima puntate infatti, la conduttrice compare come "spirito guida" del personaggio di Daniela, interpretata da Laura Adriani. Una volta mantenuta dal marito, nella serie Daniela riesce a realizzarsi come content creator e, per una volta, mantenere lei il marito cha ha da poco perso il suo prestigioso lavoro in tv.

Questo capovolgimento di ruoli creerà non poco disagio, tanto che la coppia andrà incontro alla separazione. Così l'ex, interpretato da Matteo Martari, inizia a tenere dei corsi per maschi in cerca di riscatto: corsi che grondano maschilismo e che, inevitabilmente, finiscono per attirare le critiche dei follower. Solo che i follower iniziano sì a criticare lui, ma anche lei, colpevole di essere stata insieme a un uomo così.

Il cameo di Ilary: "No, niente caffè"

Ilary Blasi in Unica

Nel cameo Ilary Blasi raggiunge Daniela e la incoraggia ad andare avanti: "Fregatene di quello che dice la gente", le dice. L'altra le fa notare l'assurdità della situazione: "Lui dice un sacco di cavolate ma la gente se la prende con me...". La Blasi perciò le dice: "Gli uomini possono dire quello che vogliono, le donne no, anche se sei un personaggio pubblico".

A questo punto, per ringraziarla, Daniela chiede a Ilary se può offrirle un caffè e lei, con ironia, lancia una frecciata sia a Francesco Iovino che a Francesco Totti: "No, un caffè no! Come se avessi accettato!".

Riguardo quest'apparizione, lo sceneggiatore Ripamonti ha rivelato: "Nel nostro immaginario collettivo Ilary e Totti erano la coppia perfetta, sono la metafora di un rapporto riuscito che poi può naufragare per altre vie".