Ilary Blasi torna a Battiti Live con Alvin e Nicolò De Devitiis: “Sul palco succede qualcosa di magico"

Tutto pronto per la nuova edizione di Battiti Live, il grande evento musicale dell'estate che prenderà il via lunedì 7 luglio su Canale 5. A guidare il pubblico saranno ancora una volta Ilary Blasi e Alvin, affiancati quest'anno dalla new entry Nicolò De Devitiis. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, i tre conduttori si sono raccontati, tra aneddoti, curiosità dal backstage e sogni nel cassetto.

Ilary svela i retroscena di Battiti Live: "Mi diverto a stuzzicare Alvin e Nicolò"

La prima a rompere il ghiaccio è stata la conduttrice, al suo secondo anno alla guida dello show. La Blasi ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo appuntamento estivo: "Ho sempre amato i programmi estivi, la musica mi mette allegria. C'è qualcosa di magico nel presentare su un palco all'aperto, con davanti il mare, la gente e quei tramonti spettacolari".

Accanto a lei ci saranno due compagni d'eccezione. Ilary non ha nascosto il rapporto di grande complicità con Alvin, tanto da potersi permettere continue frecciatine reciproche: "Tra noi c'è molta confidenza, so che posso prenderlo in giro e lui fa lo stesso con me. Succede anche nella vita di tutti i giorni. Poi, lo ammetto: più uno si offende e più mi diverto", ha dichiarato con la sua consueta ironia.

Ilary Blasi e Alvin

E non è mancata una battuta sulla new entry Nicolò De Devitiis, che i due hanno simpaticamente preso di mira dietro le quinte: "Ci siamo divertiti a stuzzicarlo. All'inizio era un po' rigido, poi si è sciolto. Non si fermava mai durante la giornata". Insomma, Nicolò sembra essere diventato la vittima sacrificale del duo Ilary-Alvin, ma sempre con tanto divertimento e complicità.

Nonostante si definisca "musicalmente un po' antica", Ilary ha confessato quali sono i brani che più l'hanno conquistata quest'estate: "Adoro 'Serenata' di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Canto anche 'Maschio' di Annalisa e 'Oh ma' di Rocco Hunt e Noemi". Poi ha ammesso, con grande sincerità: "Tanti artisti presenti a Battiti Live non li conoscevo, musicalmente sono un po' antica".

A proposito di concerti, l'ultimo a cui ha partecipato è stato quello di Jovanotti: "Non vado spesso ai concerti, se non conosco quasi tutte le canzoni mi annoio. Però quello di Jovanotti mi ha divertito tantissimo!". Mentre si prepara a concedersi qualche giorno di vacanza con il fidanzato Bastian Müller, Ilary ha fatto anche un bilancio dei suoi 25 anni di carriera: " Ogni scelta, nel bene o nel male, mi ha insegnato qualcosa. Alla fine non mi sembra di aver fatto troppi danni in giro... o no?".

"Con Ilary è un rapporto autentico, con Nicolò colazioni e chiacchiere"

Veterano della trasmissione, Alvin ha rivelato che quest'anno ci saranno importanti novità dal punto di vista scenografico: "Sul palco abbiamo aggiunto delle grandi scalinate laterali a forma di cuore. Il dietro le quinte mi ha ricordato l'atmosfera dei festival internazionali."

Alvin ha anche sottolineato quanto sia bello ritrovare sul palco vecchi amici della musica come Planet Funk, Giuliano Sangiorgi e Orietta Berti, ma anche scoprire i nuovi volti della scena musicale italiana: "È un mix di generazioni. Si dice che i giovani siano distratti, ma ho visto tanto impegno e passione."

Immancabile un pensiero per la collega e amica Ilary: "Sono felice che sia con me perché abbiamo un rapporto profondo. L'autenticità è ciò che amo di più di lei: non ha barriere e dice sempre quello che pensa. Un difetto? Ogni tanto si assenta... è nel suo mondo" - ha detto ridendo.

E su Nicolò De Devitiis ha aggiunto: "Avevamo ritmi diversi, ci incontravamo sempre a colazione. Apprezzo molto i ragazzi che si dedicano con passione a questo lavoro". Guardando alle nuove generazioni della musica italiana, Alvin si è detto molto colpito: "Si dice spesso che i giovani sono distratti, ma ho visto tanto impegno e passione. È bello vedere questo mix di generazioni insieme".

De Devitiis: "Sogno di lavorare con Maria De Filippi"

Per Nicolò, questa esperienza rappresenta un esordio importante: "È stata una settimana intensa ma bellissima", ha raccontato emozionato. E quando gli chiedono quale sia il suo sogno nel cassetto, non ha dubbi: "Lavorare con Maria De Filippi". Un sogno che, visti i presupposti, potrebbe presto trasformarsi in realtà. Intanto l'appuntamento è fissato: Battiti Live torna da lunedì 7 luglio su Canale 5, con tanta musica, divertimento e un trio di conduttori pronti a farci ballare per tutta l'estate.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo di Battiti Live