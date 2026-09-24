GF Vip, "Elodie ha diffidato Megan" il retroscena raccontato da Selvaggia Lucarelli

L'ingresso di Megan Ria nella casa del Grande Fratello Vip ha riacceso l'attenzione sul suo passato con Franceska Nuredini e sul rapporto con Elodie. A raccontare un nuovo retroscena sulla vicenda è Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha parlato anche della presunta diffida ricevuta dalla ballerina.

Megan Ria al GF Vip, la presunta diffida di Elodie raccontata da Selvaggia Lucarelli

Megan e Franceska hanno avuto un legame molto stretto negli anni in cui hanno lavorato insieme nel corpo di ballo di Elodie. Con l'ingresso di Megan nel reality, l'attenzione si è concentrata inevitabilmente anche sulla sua storia personale e sui rapporti con la cantante e la sua compagna. Nel frattempo, è emerso che Elodie aveva smesso di seguire Megan Ria su Instagram. Un gesto che ha contribuito ad alimentare le domande sul rapporto tra le tre e che Megan non ha saputo spiegare.

Durante la prima puntata del reality, Megan ha parlato del rapporto avuto in passato con Franceska, definendolo una "bellissima amicizia". Interpellata anche da Selvaggia Lucarelli, la ballerina ha spiegato di non aver compreso fino in fondo i motivi del risentimento di Elodie. Megan ha inoltre chiarito di non voler alimentare quello che ha definito "gossip becero", sottolineando di essere entrata nel programma soprattutto per farsi conoscere come professionista.

Elodie e Franceska Nuredini

A intervenire sulla vicenda è stata nuovamente Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha dedicato un'analisi al caso. Secondo l'opinionista del Grande Fratello Vip, la storia tra Elodie e Franceska sarebbe diventata nel tempo un elemento di interesse pubblico anche attraverso l'esposizione sui social. La giornalista ha osservato che, quando una relazione viene raccontata sui social dai diretti interessati, diventa inevitabilmente anche un argomento seguito dal pubblico e dai media.

Lucarelli ha poi ricostruito il legame tra Megan e Franceska come una relazione importante, durata diversi anni e sviluppatasi durante un periodo significativo della loro crescita personale e professionale. Secondo la giornalista, l'attenzione mediatica avrebbe contribuito anche a far conoscere maggiormente Megan, oggi ballerina affermata dopo gli anni trascorsi nel corpo di ballo di Elodie.

Uno dei passaggi più delicati della ricostruzione riguarda una presunta diffida che, secondo quanto riferito da Lucarelli, sarebbe stata inviata dai legali di Elodie a Megan prima del suo ingresso nella casa. Lucarelli ha sostenuto che Elodie potrebbe aver voluto tutelare la propria privacy, temendo che la presenza di Megan nel reality potesse riportare l'attenzione sul passato della cantante e della sua compagna.

La stessa opinionista ha ipotizzato che il motivo per cui Megan non avrebbe spiegato fino in fondo le ragioni della rottura con Elodie possa essere legato, tra le altre possibilità, proprio alla richiesta formale dei legali della cantante di non affrontare determinati aspetti della vicenda.

Nel suo intervento, Lucarelli ha anche espresso una riflessione sul rapporto tra esposizione pubblica e privacy. La giornalista ha sottolineato che Elodie ha pieno diritto di tutelare la propria vita privata e di contestare eventuali ricostruzioni ritenute false. Allo stesso tempo, ha criticato la scelta di ricorrere, secondo quanto da lei riferito, a una richiesta formale di silenzio nei confronti di Megan.

"Il potere di Elodie mi è sempre sembrato affascinante quando consisteva nel non chiedere a nessuno il permesso di essere ciò che voleva", ha scritto Lucarelli, aggiungendo una riflessione sul diverso peso mediatico delle persone coinvolte. La giornalista ha infine riferito di essere pronta, come opinionista del reality show, a rispettare la richiesta legale di non tornare sull'argomento, pur dicendosi dispiaciuta per modo usato per chiedere il silenzio.