GF Vip, Federica Morello replica ad Antonella Fiordelisi: “Non eravamo amiche”

Federica Morello ha raccontato alle coinquiline come ha conosciuto Antonella Fiordelisi e cosa sarebbe successo tra loro, prendendo le distanze dall'idea che le due fossero realmente amiche.

Federica Morello torna a parlare di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip e chiarisce una volta per tutte la natura del loro rapporto. Una vicenda che nelle scorse settimane aveva fatto molto discutere sul web, dopo alcune dichiarazioni di Antonella che sembravano chiamare in causa proprio Federica nella fine della sua relazione con l'imprenditore Giulio Fratini.

Federica Morello chiarisce il rapporto con Antonella Fiordelisi

Ieri, nella Casa più spiata d'Italia, Federica ha affrontato l'argomento, diventato già nei giorni scorsi motivo di discussione tra diversi concorrenti, dopo che era stata Guendalina Tavassi a riportare quanto circolava sul web.

Tutto era partito da una dichiarazione pubblicata da Antonella Fiordelisi sui suoi profili social. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva scritto: "Sono consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti".

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini prima della rottura

Fino ad oggi si era soltanto ipotizzato che il messaggio fosse rivolto proprio a Federica. Ora, però, è stata la diretta interessata a spiegare che Antonella si riferiva realmente a lei, pur offrendo una versione diversa del rapporto tra le due. Secondo il racconto fatto da Federica alle altre concorrenti, tra lei e Antonella non ci sarebbe mai stata una vera amicizia. La gieffina ha raccontato di aver trascorso una sola notte a casa della Fiordelisi, spiegando però che inizialmente aveva già prenotato un hotel.

"Io sono andata a dormire una sola notte da lei, è vero, ma io quella sera avevo già preso un hotel per i fatti miei. È stata lei a chiedermi di rimanere a dormire a casa sua perché il giorno dopo aveva uno shooting e voleva che io l'aiutassi. Amiche? Ma va! Io l'ho conosciuta a marzo, più precisamente il 27 febbraio, perché dovevamo presentare insieme un evento", ha spiegato Morello ad alcune coinquiline.

A rimanere dubbiosa sul racconto di Federica è stata Marina La Rosa, che ha sollevato una domanda: "Ma perché mai una dovrebbe chiedere di rimanere a dormire a casa a un'estranea per aiutarla?". Ma nel corso della conversazione, non è arrivata una risposta.

Guendalina Tavassi, la prima a riportare il gossip su Federica nella Casa

Federica, però, ha sottolineato di non voler lasciare che questa vicenda condizioni il suo percorso all'interno del reality. La concorrente ha infatti spiegato di non voler affrontare pubblicamente la questione, almeno per il momento. "Non ne parlerò di questa storia, non è il contesto giusto. Io non sono qua per discutere di questa storia. Se chiacchieriamo fra di noi ok, se mi chiamano in Confessionale per parlarne dirò che non voglio farlo", ha dichiarato.

A intervenire è stata anche Guendalina Tavassi, che conosce bene i rumor e ha chiesto direttamente a Federica se fosse consapevole del clamore suscitato online. "Sai che è uscita online questa cosa? E sai che sei qui dentro anche per questa cosa?", ha domandato Tavassi.

Federica ha però respinto l'ipotesi, precisando che i suoi contatti con il Grande Fratello sarebbero iniziati diversi mesi prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico: "So che è uscita questa cosa, ma non è vero che sono qui per questo: i primi contatti col Grande Fratello li ho avuti a maggio, questa roba è uscita di recente".