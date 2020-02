Ilary Blasi come Achille Lauro: sotto il mantello solo tutina e tatuaggi

Ilary Balsi si traveste da Achille Lauro per Carnevale, con tanto di mantello, tutina e tatuaggi, ma Francesco Totti non si adegua. Così, mentre la showgirl ha indossato la tuta ispirata a San Francesco, il marito ha preferito scegliere un più sobrio Vasco Rossi.

Nel periodo di Carnevale le feste in costume sono all'ardine del giorno, durante un party a tema organizzato dalla sorella Silvia, Ilary Blasi ha scelto un travestimento che non è passato inosservato perchè ha voluto rendere omaggio ad Achille Lauro. come l'intere famiglia di Messina di cui vi abbiamo parlato ieri. La showgirl si è ispirata alla prima serata di Sanremo, dove il cantante riproduceva l'immagine di San Francesco nell'affresco esposto nella Basilica di Assisi e che gli esperti hanno attribuito a Giotto.

Sanremo 2020: Achille Lauro quasi nudo sul palco

Nel video pubblicato nelle storie di Instagram Ilary canta 'Me ne Frego', il brano presentato da Achille al festival. La Blasi indossa un mantello nero che poi si toglie mostrando la tuta in stile "Achille Lauro" tra gli applausi e le urla degli altri invitati. Francesco Totti non ha seguito l'esempio della moglie, poteva scegliere uno degli altri costumi sanremesi di Lauro, come David Bowie, la Marchesa Luisa Casati Stampa o la regina Elisabetta I, ma "er pupone" ha preferito un più "sobrio" Vasco Rossi.