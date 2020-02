Come Achille Lauro a Carnevale 2020: i 4 costumi di un'intera famiglia sono geniali

Come Achille Lauro a Sanremo: per Carnevale 2020, una famiglia di Messina ha indossato i 4 costumi che il cantante ha sfoggiato al Festival.

Per Carnevale 2020 si sono travestiti tutti e quattro da Achille Lauro, senza il rischio di andare in giro vestiti uguali: ad una famiglia di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, è bastato ispirarsi ai 4 costumi indossati dal cantante all'ultimo Festival di Sanremo.

Il risultato potete vederlo in questa foto: papà Ninitto Giuffrè indossa la mantella nera e oro di San Francesco d'Assisi, sua moglie Valeria Sorbera rievoca i fasti e l'eccentricità della Marchesa Luisa Casati e i loro figli sono vestiti rispettivamente da David Bowie in versione Ziggy Stardust, con tanto di completo verde smeraldo e trucco azzurro e da Elisabetta I Tudor.

Anche quest'anno insomma, i personaggi pop resi celebri dal cinema, dalla tv e dalla musica sono i grandi protagonisti del Carnevale, qualche giorno fa vi abbiamo parlato del bambino travestito da Dr. Nowzadaran, adesso tocca a questa famiglia di Messina che ha veramente fatto centro, per ironia e ingegno. D'altra parte basta dare uno sguardo ai loro profili social per vedere quanto siano appassionati di travestimenti: quello da Achille Lauro è solo l'ultimo di una serie.

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 durante la prima serata

In quattro serate di Sanremo Achille Lauro ha presentato la sua Me ne frego (ribaltando un vecchio slogan fascista) e ha lasciato il segno con quattro costumi attraverso i quali ha rievocato San Francesco d'Assisi, la Marchesa Casati, David Bowie ed Elisabetta I Tudor. Un personaggio che ha diviso tantissimo e che ha incendiato l'Ariston.