Il vegetale: il film con Fabio Rovazzi stasera su Rai2

Fabio Rovazzi protagonista della prima serata, stasera su Rai2 alle 21:20, con Il vegetale, la commedia diretta nel 2018 da Gennaro Nunziante, che vede nel cast anche Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Barbara D'Urso nei panni di se stessa.

Il vegetale: Fabio Rovazzi sul set del film

Fabio (Fabio Rovazzi) è un 24enne neolaureato alla ricerca di un lavoro che rispetti la sua etica di onestà al 100%. Da anni non ha più rapporti col padre, ricco e cinico imprenditore che ha messo su una nuova famiglia dopo la morte della moglie, e che, insieme alla sorella minore, lo considera un "vegeale".

Fabio inizia col distribuire volantini a Milano prima di finire a fare il bracciante in un paesino del centro Italia, ma la vita ha in serbo ancora molte sorprese...

Il vegetale è il primo film di Gennaro Nunziante senza Checco Zalone, con il quale collaborava fin dai tempi di Cado dalle nubi. Ed è anche la prima prova da attore per Fabio Rovazzi.

Qual è il risultato di tante 'prime volte' sommate? Un'opera che fa tenerezza, dal messaggio gentile, che non convince però fino in fondo nè la critica nè il pubblico.