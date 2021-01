Il tuttofare: il film con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci in onda stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione tv, arriva Il tuttofare, il film diretto nel 2018 da Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Elena Sofia Ricci, Guglielmo Poggi, Clara Alonso.

Salvatore Toti Bellastella (Sergio Castellitto) è un avvocato alla guida di uno degli studi legali più importanti d'Italia. Sotto la sua direzione lavora Antonio Bonocore (Guglielmo Poggi), un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare. Quando il giovane praticante supera l'esame d'avvocato con ottimi risultati, Salvatore gli offre un contratto da 10.000 euro al mese che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. C'è solo un piccolo intoppo: in cambio Antonio dovrà sposare l'amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

Opera prima di Valerio Attanasio, Il tuttofare è liberamente ispirato a Lazarillo de Tormes, opera cinquecentesca considerata il primo romanzo picaresco.

Accolto in maniera molto positiva dalla critica, ha ricevuto due candidature ai Nastri d'argento nel 2018.