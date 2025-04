Il Turco, la trama della puntata finale stasera su Canale 5: Hasan Balaban entra nella leggenda

Stasera su Canale 5, in prima serata e in prima visione assoluta, torna Il Turco, la miniserie evento con Can Yaman, che si appresta così a salutare il pubblico. Composta in totale da 6 episodi, per il passaggio in TV Mediaset ha preferito dividerla in due appuntamenti: quello in onda in questo martedì 15 aprile è quello finale.

Il Turco: cosa vedremo nella puntata del 15 aprile

Un'immagine della serie Il Turco

Marco (Will Kemp), mentre si prepara all'assedio contro i turchi, progetta di far uccidere Decebal. Intanto Hasan Balaban (Can Yaman) e Gunther si preparano a resistere all'assalto: elaborano una strategia di difesa insieme a Giovanna, addestrano gli abitanti insegnango loro tecniche di combattimento, scelgono le armi.

Mentre Decebal difende Elda, Balaban va in soccorso di Gloria, ma nessuno dei due può immaginare quello che succederà di lì a poco: ricattato da Marco, Padre Angelo si lascia convincere a pugnalare Decebal.

Gli abitanti di Moena e i turchi hanno perso ormai la speranza, ma Hasan Balaban compie un gesto estremo: con la bandiera bianca della resa, entra nell'accampamento di Marco e chiede di sfidarlo a duello davanti a tutti i suoi uomini. A battersi con lui sarà però il terribile Skeletwolf. Tutto sembra ormai perduto, fino a quando Balaban ribalta le sorti del duello.

Il Turco: Greta Ferro e Can Yaman

Nonostante l'esito dello scontro, Marco, in un delirio di onnipotenza, si fa acclamare come un eroe e annuncia le sue nozze con Diana, che intanto ha fatto prigioniera Gloria. Il Turco progetta di liberarla insieme gli abitanti del villaggio, e riceve l'aiuto inaspettato di Francesco, che sfrutta Padre Angelo per incontrarlo in segreto. Hasan Balaban riesce finalmente a duellare con Marco, ma dei mercenari fatti entrare di nascosto appiccano il fuoco alla pira a cui è legata Gloria, che muore tra le fiamme.

Marco, sconfitto, viene portato in Turchia come prigioniero. Balaban, ormai libero, diventa la leggenda di Moena.

Dove vedere Il Turco in streaming

La serie con Can Yaman e Greta Ferro è disponibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity. Il cofanetto completo sarà consultabile solo per un periodo limitato di tempo, fino al 29 aprile..