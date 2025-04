Il Turco in streaming su Mediaset Infinity in esclusiva: fino a quando sarà disponibile la serie con Can Yaman

In onda domani su Canale 5 con l'ultima puntata, Il Turco è ora disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity ma solo per un periodo limitato di tempo.

Il Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro, è approdata in TV su Canale 5 una settimana fa - martedì 8 aprile - con la prima puntata. Chiunque volesse fare un recap di quanto accaduto, in vista dell'appuntamento finale del 15 aprile, ora può grazie a Mediaset Infinity. La miniserie evento è infatti disponibile anche sulla piattaforma streaming in esclusiva per l'Italia.

Quanto resterà in streaming Il Turco?

Come già annunciato in precedenza, però, la serie non sarà disponibile per un lungo periodo: le puntate saranno presenti nel catalogo di Mediaset Infinity da oggi fino al 29 aprile. Un'occasione per poter vivere o rivivere ancora una volta la potente storia di Hasan e Gloria in qualsiasi momento della giornata, su qualsiasi dispositivo.

Un period drama basato su una leggenda italiana

Can Yaman in una scena de Il Turco

Ambientata nel 1683, Il Turco racconta la storia di Hasan Balaban (Can Yaman), un giannizzero ottomano che sfugge da una condanna a morte durante l'assedio di Vienna e trova rifugio a Moena, un paesino ai piedi delle Alpi, dove intreccia una passione travolgente con Gloria, interpretata da Greta Ferro.

Basata sul libro omonimo di Orhan Yeniaras, in pochi in realtà sanno che l'idea de Il Turco nasce da una leggenda italiana. Si narra infatti che, nel 1863 un soldato ribelle dell'esercito ottomano, fuggito dal suo accampamento, si sia messo a vagare per le montagne fino a raggiungere il comune oggi in provincia di Trento.

Accolto con gentilezza dagli abitanti del posto, il turco avrebbe deciso di stabilirsi definitivamente in Italia, senza fare mai più ritorno in Patria. Una leggenda che, secondo gli abitanti di Moena, è legata alla fondazione del Rione Turchia, lo stesso in cui ogni anno, in agosto, si continua a onorare la memoria di Hasan Balaban con un'intera settimana di festeggiamenti, che attirano molti turisti anche dalla Turchia.

Il cast della miniserie internazionale

Il Turco: Greta Ferro nella serie

Il Turco, scritto da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, diretto da Uluç Bayraktar, è distribuito dalla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment.

Il cast parla diverse lingue: oltre ai due protagonisti, il turco Can Yaman e l'italiana Greta Ferro, ci sono anche Will Kemp, Kieran O'Reilly, David Nykl, Slavko Sobin, Magnus Samuelsson.

La seconda e ultima puntata de Il Turco andrà in onda in TV, su Canale 5, domani, martedì 15 aprile, alle 21:30, e sarà immediatamente disponibile in streaming su Mediaset Infinity.