Il Turco, Mediaset fa un regalo ai fan di Can Yaman con un'anteprima gratuita in streaming

Prima di arrivare su Canale 5, i fan potranno dare un'occhiata a Il Turco, la serie tanto attesa con Can Yaman e Greta Ferro, grazie a un'anteprima in streaming.

Lo dice anche IMDb: Il Turco, la serie internazionale con Can Yaman e Greta Ferro, è una delle più attese del 2025. In Italia sarà Mediaset a trasmetterla su Canale 5, la stessa rete che, nel nostro Paese, ha visto nascere e fiorire la "Can Yaman mania". Ed è prorio per fare un regalo a tutti i fan impazienti, che il network ha deciso di distribuire un'anteprima gratuita dello show.

Il Turco: dall'anteprima alle puntate intere, quando e dove guardarla

L'appuntamento è per il 21 marzo su Mediaset Infinity, quando cioè la serie sarà trasmessa per la prima volta in alcuni Paesi in giro per il mondo, Turchia compresa, naturalmente. Proprio dal primo giorno di primavera, la piattaforma streaming di Mediaset darà la possibilità a tutti gli spettatori di scoprire, in anteprima per l'Italia, i primi 10 minuti de Il Turco.

I sei episodi, invece, verranno trasmessi, in blocchi di tre, nel corso di due serate, martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5. Dopo la messa in onda, il cofanetto completo della serie sarà disponibile, gratuitamente, in streaming a partire dal 28 marzo per circa 10 giorni.

La trama de Il Turco

La serie è tratta dal libro di Orhan Yeniaras, El Turco. Un'avventura inedita che racconta le gesta di Yenicer Hasan Balaban(il protagonista interpretato da Can Yaman, che recita qui per la prima volta in inglese), un predone che nel 1683, al termine del secondo assedio ottomano di Vienna, decide di stabilirsi nel comune trentino di Moena.

Condannato a morte, ferito, Balan riesce a trovare rifugio nel piccolo villaggio incastonato tra le Alpi italiane, in Trentino, dove, nonostante l'iniziale diffidenza, viene curato da Gloria (Greta Ferro). Anche lei in paese è malvista: trattata al pari di una strega, Gloria è una combattente determinata che vuole solo salvare il suo popolo dall'avanzata dei barbari, guidati dal fratellastro di Balaban. Il guerriero ottomano, proprio grazie a una simile coincidenza, si trasformerà da fuorilegge a eroe, liberando gli abitanti del villaggio dallo sfruttamento dei feudatari locali.

Su Mediaset Infinity è disponibile il primo trailer italiano de Il Turco.