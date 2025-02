Can Yaman è Il Turco nel primo trailer italiano della serie, in arrivo su Canale 5 e Mediaset Infinity

Prima ancora di Sandokan, Can Yaman tornerà sugli schermi italiani con Il Turco, la serie tv in costume che lo vedrà vestire i panni del predone ottomano, e poi eroe di Moena, Balaban Agha. Mediaset, che trasmetterà tutti gli episodi in prima visione per il nostro Paese, ha diffuso il primo trailer italiano dello show.

Can Yaman è doppiato nel trailer in onda su Canale 5

Nessuna data è stata ancora svelata ufficialmente per il debutto, anche se quello internazionale avverrà il 21 marzo. Sappiamo però che Il Turco sarà trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, nonostante le modalità di pubblicazione degli episodi non sia ancora chiara.

Tutto quello che, ad oggi, i fan di Can Yaman conoscono sulla versione italiana della serie è, in pratica, un primo, breve trailer. Da cui scopriamo che, a differenza di quanto accaduto in Viola come il mare, l'attore turco sarà doppiato da un altro interprete.

E il motivo è certamente anche legato alla produzione de Il Turco: come raccontato da lui stesso, per la prima volta nel corso della sua carriera, Can Yaman ha dovuto recitare in inglese, una sfida nella sfida per lui che si era sempre solo confrontato con il turco e con l'italiano. Esperienza che gli sarà tornata sicuramente utile nell'altra co-produzione internazionale che lo vedrà protagonista in autunno, questa volta su Rai 1: Sandokan.

Di cosa parla Il Turco

La serie è tratta dal libro di Orhan Yeniaras, El Turco. Un'avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna, che racconta le gesta di Yenicer Hasan Balaban, un predone che nel 1683, al termine del secondo assedio ottomano di Vienna, decide di stabilirsi nel comune trentino di Moena.

Condannato a morte, ferito, Balan riesce a trovare rifugio nel piccolo villaggio incastonato tra le Alpi italiane, in Trentino, dove, nonostante l'iniziale diffidenza, viene curato da Gloria (Greta Ferro).

Anche lei in paese è malvista: trattata al pari di una strega, Gloria è una combattente determinata che vuole solo salvare il suo popolo dall'avanzata dei barbari, guidati dal fratellastro di Balaban. Il guerriero ottomano, proprio grazie a una simile coincidenza, si trasformerà da fuorilegge a eroe, liberando gli abitanti del villaggio dallo sfruttamento dei feudatari locali.