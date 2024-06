Sandokan: Can Yaman e Alessandro Preziosi nel primo video e nelle foto ufficiali della serie evento

Ecco in esclusiva le prime foto ufficiali e il primo video di Sandokan, la serie evento internazionale prossimamente su Rai 1 con Can Yaman, Alessandro Preziosi ed Ed Westwick.

Mentre le riprese di Sandokan procedono lungo la costa calabrese, arrivano finalmente il video e le prime foto ufficiali della serie evento che vedrà Can Yaman cimentarsi nel ruolo della "tigre della Malesia". Manca ancora una data di messa in onda ma quel che è certo è che per l'Italia sarà Rai 1 a trasmetterla, mentre Mediterráneo Mediaset España Group e Fremantle International si occuperanno della distribuzione rispettivamente in Spagne e negli altri Paesi del mondo.

Una serie certamente attesissima quella che riporterà in vita, sullo schermo, il personaggio di Emilio Salgari, anche perchè le prime notizie risalgono ormai al dicembre 2020, quando Lux Vide annunciò che Can Yaman era il prescelto per la parte del protagonista. Sono passati quasi quattro anni, e sono passati anche molti nomi famosi al vaglio della produzione (e della stampa), in primis quello di Luca Argentero nei panni di Yanez e di Alessandra Mastronardi in quelli di Marianna. Un cast non ancora confermato che aveva fatto sognare i fan italiani ma che è stato poi più volte rimaneggiato (anche, pare, per la poca simpatia tra Yaman e Argentero), fino a diventare quello attuale. Sappiamo infatti che accanto all'attore turco ci saranno anche Alessandro Preziosi (Yanez), Ed Westwick (Lord Brooke), Alanah Bloor (Marianna) e John Hannah (il sergente Murray).

Can Yaman è Sandokan nell'omonima serie evento internazionale

Sandokan: la sinossi

La serie, reboot dello sceneggiato italiano del 1976, diretto da Sergio Sollima, con Kabir Bedi nella parte del protagonista, esplora le origini della Tigre della Malesia, raccontando il percorso che lo porterà da avventuriero a principe dei pirati.

L'ambientazione è il Borneo, abitato dalle tribù dei Dayak ma dominato dal colonialismo inglese. Sandokan a quei tempi è un pirata senza grandi ambizioni che combatte per la sopravvivenza della sua ciurma, a cui lo lega profonda amicizia. Tra loro il braccio destro, il prediletto è Yanez.

Il ruolo del fedele Yanez in Sandokan sarà interpretato da Alessandro Preziosi

L'attrice inglese Alanah Bloor è stata scelta come interprete di Lady Marianna

Le sue prospettive cambiano completamente quando, durante un'incursione, conosce Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. L'amore travolgerà i due giovani, che scopriranno di essere più simili di quanto possano immaginare: lei, europea e nobile, ha fatto proprio lo spirito selvaggio di quel paradiso tropicale in cui è cresciuta, lui è un pirata che discende, senza saperlo, da una stirpe di re guerrieri.

Un'unione che sarà osteggiata da ogni parte e che si rivelerà ancor più difficile da portare avanti quando Lord James Brook, famoso cacciatore di pirati, si metterà sulle tracce di Sandokan, deciso a catturare lui e conquistare il cuore di lei.

Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl, sarà Lord Brooke, antagonista di Sandokan

John Hannah sarà il sergente Murray in Sandokan

Marianna e Sandokan, aiutati da pochi amici, dovranno lottare per tenere in vita non solo se stessi a la loro storia d'amore, ma anche la libertà di un intero popolo e la salvezza di un intero territorio. Per questo Sandokan, da semplice pirata, dovrà imparare a comportarsi da leader per i Dayak, in un percorso di sacrificio e crescita personale che lo porteranno a diventare un guerriero leggendario.