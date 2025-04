Il Turco con Can Yaman da stasera su Canale 5: trama dei primi tre episodi, quante puntate sono in totale

Stasera su Canale 5 alle 21:30 comincia Il Turco, l'attesa serie tv storica con protagonista Can Yaman: ecco le anticipazioni degli episodi in onda martedì 8 aprile.

L'attesa è finita: Il Turco, la serie internazionale con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro, debutta stasera su Canale 5 in prima serata. Un prodotto attesissimo, uno dei più attesi nel mondo per il 2025, secondo il portale Imdb.

Tratta dal romanzo di Orhan Yeniaras, la storia è ispirata in parte a vicende realmente accadute.

Il Turco: la trama degli episodi in onda martedì 8 aprile

Locandina di Il Turco

Durante l'assedio turco di Vienna, nel 1683, il giannizzero ottomano Hasan Balaban (interpretato da Can Yaman) si distingue per valore e coraggio, ma quando perde in battaglia tutti i suoi uomini, viene ingiustamente accusato di essere un traditore. Il solo modo che ha per dimostrare l'infondatezza di quella calunnia è scappare prima dell'esecuzione e darsi alla vita da fuggiasco, almeno fino a quando non sarà in grado di far valere le proprie ragioni. Un mese dopo, giunto nei pressi di un accampamento militare, riesce a rubare un cavallo che possa rendergli più agevole la fuga ma viene gravemente ferito.

Balaban vaga tra le montagne fino a quando, in una radura ai piedi delle Alpi, non scorge una casa isolata. Sporco, indebolito e stremato, il giannizzero cade da cavallo, ma la sua presenza non passa inosservata. A raccogliere le sue stanche membra sono infatti Gloria (Greta Ferro) e il suo figlioletto, Topo.

Risvegliatosi, Hasan Balaban scopre che la giovane donna che l'ha salvato vive isolata dalla comunità di Moena, il villaggio trentino in cui vive, che la considera una strega.

Nonostante la diffidenza iniziale, tra di loro nasce un legame profondo.

Ormai di nuovo in forze, il turco scopre di essere inseguito da Marco Benedetti di Vicenza (Will Kemp), nuovo signore del villaggio, e dai suoi uomini. Soprattutto, capisce che dietro a tutto questo potrebbe esserci lo zampino di suo fratello Mete.

Diventato un cavaliere, Marco spadroneggia in quelle terre che, dopo la rocambolesca fuga, ora proteggono Balaban. Gli abitanti di Moena, però, accecati da pregiudizi e promesse, non solo danno la caccia a lui ma addirittura impediscono a Gloria, considerata ormai una sua complice, di seppellire il piccolo Topo, ucciso dai soldati del nuovo signore del villaggio.

Greta Ferro e Can Yaman

Distrutta dal dolore per la perdita del figlio, Gloria si lega sempre di più ad Hasan Balaban: la loro diventa a tutti gli effetti una relazione romantica. La donna, però, nel tentativo di salvare il villaggio, decide di sacrificarsi, come già aveva fatto un'antenata prima di lei, consegnandosi al Gran Inquisitore. Sarà Gunther (Magnus Samuelsson) a salvarla, in polemica con la sua esclusione dal consiglio di Moena. E sarà ancora lui a ricevere una funesta notizia proprio da Balaban: Marco è pronto a radere al suolo il villaggio.

Quando Rudolph (Nigel Pilkington), mandato a trattare con Marco, viene pubblicamente giustiziato, a Gunther, Balaban e Gloria non resta ormai che una carta da giocare: nonostante i pregiudizi, convincere i cittadini a collaborare con loro per la salvezza di Moena.

Quante puntate andranno in onda su Canale 5

La prima e unica stagione de Il Turco è composta in totale da 6 episodi che Mediaset ha deciso di distribuire in TV, su Canale 5, nel corso di due puntate. La seconda andrà in onda martedì prossimo, il 15 aprile, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia.

La serie sarà poi disponibile anche in streaming, su Mediaset Infinity. Il cofanetto completo sarà fruibile gratuitamente dal 16 al 22 aprile 2025.