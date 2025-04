Il Turco: Can Yaman come non l'avete mai visto nell'anteprima gratuita su Mediaset Infinity

Il Turco, la serie internazionale che lo vede al fianco di Greta Ferro, è stata una grande sfida professionale per Can Yaman, e i risultati si possono già vedere nell'anteprima gratuita presente su Mediaset Infinity.

Alla prima TV in chiaro de Il Turco manca davvero poco, intanto Mediaset Infinity ha regalato un assaggio della serie con l'anteprima gratuita di 10 minuti. Si possono già ricavare giudizi dalle poche scene messe a disposizione del pubblico? Uno sicuramente sì: un Can Yaman così non si era ancora mai visto.

Sporco, agonizzante, abbandonato: Can Yaman è il "traditore" Hasan Balaban

Il Turco, un primo piano di Can Yaman

La serie, una grande produzione internazionale, si svolge durante il secondo assedio ottomano di Vienna, conclusosi tra l'11 e il 12 settembre 1683 con la vittoria della Lega Santa e la conseguente sconfitta dell'esercito turco.

La vicenda del giannizzero Hasan Balaban, raccontata dallo scrittore Orhan Yeniaras nel libro Il Turco, è ambientata subito dopo la Battaglia di Vienna: accusato di tradimento dal suo stesso padre, il guerriero, per sfuggire alla morte e provare la sua innocenza, è costretto a una rocambolesca fuga dall'accampamento ottomano.

Dopo mille peripezie, inseguito da due eserciti, ferito, Hasan riesce a raggiungere il villaggio trentino di Moena, dove, ad accoglierlo, trova un bambino e una giovane donna. Gloria, interpretata da Greta Ferro, ha estratto la freccia dalla sua spalla e l'ha curato ma lo tiene legato nel fienile perchè "non bisogna mai fidarsi di un turco". Al suo risveglio, frastornato dalle novità e da parole che non riesce a comprendere, il giannizzero trova ad affrontarlo quella stessa donna che il suo popolo crede una strega.

Assai distante da tutti i personaggi fin qui interpretati, Hasan Balaban ha messo a dura prova la resistenza di Can Yaman. Non soltanto è stato il primo ruolo recitato completamente in inglese dall'attore turco, ma l'ha anche sottoposto a un notevole sforzo fisico.

Dalle scene di lotta a quelle a cavallo, per recitare nei panni del protagonista de Il Turco, Yaman ha dovuto acquisire molte nuove abilità, come lui stesso ha raccontato attraverso i social e in alcune interviste.

Un bagaglio che gli sarà tornato di certo utile per l'altro grande ruolo in cui i suoi fan potranno ammirarlo tra qualche mese: Sandokan.

Dove e quando guardare Il Turco

Dopo mille ripensamenti, alla fine Mediaset (distributore della serie per l'Italia) ha deciso di mandare in onda Il Turco su Canale 5, in prima visione assoluta, martedì 8 e 15 aprile. Verranno quindi trasmessi tre episodi per volta, a partire dalle 21:50 circa.

Il cofanetto completo della serie sarà presente su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, dal 16 al 22 aprile. L'anteprima di 10 minuti invece sarà presente in catalogo solo fino all'8 aprile.