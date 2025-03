Greta Ferro su Il Turco: " Sul set una bella energia. Can Yaman? Bellissimo, una brava persona, però..."

Le fan possono dormire sonni tranquilli: Greta Ferro e Can Yaman, nonostante l'intensa alchimia mostrata nella miniserie Il Turco, in onda su Canale 5 il 27 e 28 marzo, non sono una coppia nella vita reale. A raccontarlo è la stessa attrice, che tra una risata e l'altra ha svelato qualche curioso retroscena sul collega turco. "È bellissimo, una brava persona ma sono fidanzata e felice da quattro anni", ha dichiarato a Chi.

Greta Ferro e Can Yaman: chimica bollente sul set, ma nessun flirt dietro le quinte

Greta Ferro e Can Yaman

Chi ha già visto il trailer di Il Turco sa che la passione tra i protagonisti, Hasan e Gloria, sarà una componente centrale della storia. Ma dietro le quinte? Nessun romanticismo tra i due attori protagonisti, solo un rapporto professionale basato su rispetto e collaborazione.

"Ho conosciuto tante bellissime persone nel mio lavoro, persone interessanti o persone attraenti, ma non mi interessa. Mi piace la mia vita. Si dà per scontato che tutti si debbano innamorare, e lo capisco perché è umano", ha spiegato Greta Ferro.

Il primo incontro: una "lezione di dizione" inaspettata

Can Yaman in Il Turco

L'incontro tra i due sul set di Budapest non è stato solo un saluto di cortesia. È stato, piuttosto, un piccolo test di pronuncia. "L'ho incontrato direttamente a Budapest, sul set. 'Ciao, Can', gli ho detto e mi ha corretto subito la pronuncia del suo nome", ha raccontato l'attrice sulle pagine di Chi.

Da lì, tra loro è nata una forte sintonia lavorativa che si è tradotta in una passione esplosiva tra i loro personaggi nella miniserie. Hasan e Gloria vivono infatti un rapporto intenso, fatto di scontri, desiderio e sentimenti contrastanti che rendono la loro relazione irresistibile per il pubblico. "Ci siamo aiutati, confrontati, c'era una bella energia fra gli attori", ha aggiunto l'attrice.

Can Yaman tra allenamenti e sacrifici per Il Turco

Una scena de Il Turco

Per calarsi nei panni del guerriero Hasan Balabam, Can Yaman ha affrontato mesi di intensa preparazione fisica. "Il set è stato fisicamente molto impegnativo. Per mesi il mio stile di vita è stato quello di un atleta. Ogni tanto mi piace bere un bicchiere di whisky o fumare un sigaro, ma non potevo farlo. Dormivo due ore e poi passavo sei ore a combattere e allenarmi duramente", ha raccontato l'attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

Segnate la data: Il Turco andrà in onda il 27 e 28 marzo su Canale 5. Tra sguardi infuocati e momenti di tensione, la chimica tra Can Yaman e Greta Ferro è innegabile. Ma - parola dell'attrice - si esaurisce quando si spengono le telecamere!