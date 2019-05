Il Trono di Spade 8x05: le anticipazioni e il promo video

Il Trono di Spade 8x05 si preannuncia come un altro episodio ricco d'azione e momenti drammatici e il promo regala qualche anticipazione di quanto accadrà sul piccolo schermo domenica prossima, 12 maggio.

La storia si è interrotta sulla tragica esecuzione di Missandei, l'amica di Daenerys che le è stata accanto durante le tappe più importanti del suo cammino verso il potere.

Il video promozionale della quinta puntata dell'ottava stagione, la penultima, sembra quindi destinata a concludere lo scontro tra il personaggio interpretato da Emilia Clarke e Cersei, di cui parliamo nella nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04.

Nel video Tyrion si avvicina, molto preoccupato, a Daenerys mentre Cersei osserva dall'alto Approdo del Re con alle sue spalle la Montagna.

Al di fuori delle mura l'esercito di Daenerys è schierato e Tyrion, Jon Snow e Davos guardano in lontananza, forse per capire quale sarà la prossima mossa del nemico.

Euron Greyjoy è invece a bordo di una delle navi e Tyrion sembra successivamente incontrare la sorella, forse con Jamie, nella sala del trono. Verme Grigio appare determinato a vendicare la morte dell'amata ed Euron sembra notare una minaccia proveniente dall'alto.

Ecco il video promozionale:

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!

Il Trono di Spade 8, gli ultimi episodi: che cosa dobbiamo aspettarci?