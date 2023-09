House of the Dragon avrebbe corretto un buco di trama su Jon Snow di cinque anni prima

Il buco di trama risalirebbe infatti al periodo in cui andava in onda Il Trono di Spade.

Come noto, House of the Dragon ha apportato alcune modifiche e aggiunte fondamentali alla storia de Il Trono di Spade, tra cui la correzione di un buco nella trama riguardante Jon Snow e suo padre, Rhaegar Targaryen.

La linea temporale di House of the Dragon si colloca circa 200 anni prima degli eventi de Il trono di spade, ma questo non le ha impedito di ricontestualizzare la serie in vari modi, approfondendo la lunga e sanguinosa storia della Casa Targaryen. C'è una chiara linea di demarcazione tra la guerra civile che sta per dilaniare la famiglia, Daenerys che si crede l'ultima Targaryen in vita e il modo in cui il Trono di Spade e il potere hanno corrotto e corroso la casa un tempo onnipotente.

Il più importante di tutti, però, è il sogno di Aegon il Conquistatore sugli Estranei. Chiamato "A Song of Ice and Fire", questo sogno ha riconnesso l'intero scopo della presenza dei Targaryen nel Continente Occidentale, in quanto non sono venuti (solo) per l'ambizione e il potere, ma per salvarlo dall'imminente oscurità. Si tratta di un'aggiunta intelligente alla storia, ma ciò che è particolarmente interessante è l'impatto che avrà su Il Trono di Spade, compresa la storia di Jon Snow.

L'intero scopo della casata era quello di riunire il popolo di Westeros e sconfiggere gli Estranei, e anche se Jon Snow non è colui che si è seduto sul Trono di Spade e nemmeno colui che ha ucciso il Night King, senza di lui non ci sarebbe stata nemmeno una lotta contro di loro. È stato il prodotto del ghiaccio e del fuoco che ha riunito il regno e che è stato fondamentale per salvarlo.

A tal fine, Jon Snow potrebbe essere considerato il Principe Promesso. Anche Daenerys, ovviamente, aveva una pretesa: una Targaryen pura, è stata effettivamente definita Regina, ha riportato i draghi nel mondo e si è dimostrata fondamentale nella lotta contro gli Estranei. La profezia è abbastanza vaga da poter sostenere l'uno o l'altro, o entrambi, ma il fatto che Jon Snow sia la persona che ha fatto della sua missione quella di sconfiggere l'esercito dei morti, oltre a essere l'ultimo Aegon Targaryen, rientra sicuramente nei criteri.

Questo porta al finale di Jon Snow nella serie principale, in cui si dirige oltre la Barriera. Non ha mai abbracciato la sua identità di Targaryen, ma in questo caso si tratta di una rinuncia completa: scegliere il ghiaccio al posto del fuoco.

House of the Dragon 2 arriverà nel 2024, per ora HBO non ha ordinato altri spinoff della saga

Dopo aver ucciso Daenerys e aver lasciato le zone abitate di Westeros, elimina essenzialmente i Targaryen dalla scacchiera, lo scopo è stato completamente raggiunto. Ciò che è iniziato con Aegon il Conquistatore, come rivelato da House of the Dragon, è stato completato da Jon Snow, alias Aegon Targaryen.