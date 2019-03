Il trono di spade: secondo una teoria Ned Stark tornerà nel finale!

Una nuova scioccante teoria su Il trono di spade anticiperebbe il ritorno di Ned Stark nel gran finale della serie tv. Il trono di spade si avvicina a grandi passi alla fine, quella che sta per prendere il via sarà l'ottava e ultima stagione, composta da sei episodi.

Nel finale si attendono sorprese a non finire, ma il ritorno dal regno dei morti di Ned Stark, ucciso nel corso della prima stagione, è senza dubbio stupefacente. Ned Stark (Sean Bean) è stato uno dei protagonisti della prima stagione, ma è andato incontro a una fine straziante, prima di una lunga serie di decessi che hanno caratterizzato Il trono di spade.

Adesso una nuova intrigante teoria diffusa da Gamespot svela che Sean Bean potrebbe ricomparire nei panni di Ned Stark nell'ultima stagione. Secondo la teoria in questione, dal momento che il Re della Notte è in grado di resuscitare i cadaveri per formare il suo terrificante esercito, è possibile che anche Ned Stark possa essere risuscitato sotto forma di guerriero dell'esercito del Re della notte.

Di recente Sean Bean è tornato a parlare della scena della sua morte ne Il trono di spade svelandone gli aspetti "comici" .

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.

