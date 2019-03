Il trono di spade, Sean Bean svela gli aspetti "comici" della sua morte sul set

La morte di Sean Bean nella prima stagione de Il trono di spade ha rattristato i fan, ma l'attore è tornato a parlare della celebre scena svelandone gli aspetti comici. Ned Stark, personaggio interpretato da Sean Bean, va incontro a una fine tutt'altro che piacevole, ma a quanto pare girare la scena della decapitazione, per l'attore, è stato un momento tutt'altro che triste:

"Eravamo a Malta, faceva molto caldo. Tutto intorno era pieno di colori. C'erano tutti, con questi ingredienti è facile divertirsi. Stava succedendo qualcosa di terribile, e tutti iniziavamo a ridere e fare ironia. Quando la testa è caduta, sono stati commessi degli errori. Le prime volte non ha funzionato, era tutto molto comico. Così l'atmosfera gelida e triste si è interrotta."

In precedenza, parlando della scena della morte del suo personaggio, Sean Bean aveva svelato il mistero celato a lungo nelle ultime parole pronunciate da Ned Stark.

Ma cosa ne pensa Sean Bean di fronte alla possibilità di fare ritorno nel mondo de Il trono di spade magari per un prequel?

"Non so come potrei farlo. "Non credo che nessuno di noi possa, dovremmo sembrare più giovane e tutti adesso sembriamo un po' più vecchi di prima. Sono sempre stato riluttante a fare ritorno nelle serie tv in forma diversa. Ma con queste non si sa mai, dipende dalle finestre temporali. L'importante è mantenere inalterata la qualità, non voglio fare una cosa del genere solo per soldi rovinando la memoria del passato."

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.

