Il trono di spade: gli showrunner svelano quale personaggio avrebbero voluto riportare sugli schermi

Gli showrunner della serie Il Trono di Spade hanno svelato che c'è un elemento delle prime stagioni che vorrebbero cambiare e riguarda uno dei personaggi secondari.

David Benioff e Dan Weiss hanno infatti rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter per promuovere la nuova serie Il problema dei 3 corpi, compiendo anche una piccola riflessione sul passato.

Una scelta inaspettata da parte di Benioff e Weiss

Gli ex showrunner della serie Il trono di spade hanno spiegato, ripensando al lavoro compiuto sull'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin, che vorrebbero cambiare lo spazio dato a Mord.

Il personaggio, probabilmente tra i tanti a cui gli spettatori non hanno dato particolare attenzione, è il carceriere di Tyrion (Peter Dinklage) al Nido dell'Aquila ed è stato interpretato da Ciaran Bermingham. Nella serie l'uomo tormenta il membro della famiglia Lannister. Tyrion lo paga poi per farlo evadere e gli lancia un sacchetto pieno di monete d'oro perché "un Lannister paga sempre i suoi debiti".

Le dichiarazioni degli showrunner

Benioff ha ora rivelato: "Una cosa che vorrei avessimo fatto è legata al personaggio di Mord, il carceriere".

Weiss ha aggiunto: "Non riportarlo nella storia è stato un errore. Abbiamo sempre parlato della possibilità di farlo".

David ha svelato che avevano ideato una scena ambientata in una taverna e che coinvolgeva Brienne o Il Mastino. Weiss ha raccontato: "Ci siamo resi conto troppo tardi che Mord avrebbe potuto essere il proprietario della taverna. Avremmo potuto avere quell'attore sullo sfondo, mostrandolo mentre si comportava esattamente come faceva quando lavorava nelle prigioni, solo che ora è il proprietario di una piccola attività. Si trattava di un'idea talmente ovvia e scontata, che ti viene in mente il giorno dopo".