Il trono di spade: in arrivo la serie sequel su Jon Snow, Kit Harington tornerà nel ruolo

A sorpresa, HBO annuncia lo sviluppo di una serie sequel de Il trono di spade dedicata al personaggio di Jon Snow che vedrà il ritorno di Kit Harington nei panni del personaggio.

Come rivela The Hollywood Reporter, Kit Harington avrebbe già confermato la volontà di tornare nei panni di Jon Snow, uno dei personaggi più amati dei fan della saga fantasy. L'attore ha ricevuto due nomination agli Emmy per il suo ritratto dell'eroe che lotta per conservare i nobili valori della sua famiglia in un mondo brutale.

Nell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, Jon Snow scopre che il suo vero nome è Aegon Targaryen, potenziale erede del Trono di Ferro. Nel finale viene esiliato da Westeros e si dirige a North della Barriera lasciandosi alle spalle la sua vecchia vita.

Dopo la fine de Il trono di spade, Kit Harington è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, recitando in Eternals del 2021. Di recente è apparso in veste di protagonista nella produzione del National Theatre di Henry V.

La nuova mossa di HBO sembra voler affrancare il franchise dall'autore dei romanzi George R.R. martin, in grande ritardo con la pubblicazione del sesto romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Con una mossa audace dal punto di vista creativo, il network potrebbe riscrivere il destino dei personaggi sopravvissuti nella popolare serie riaprendo la porta alla ricomparsa di altri sopravvissuti dell'universo de Il trono di spade come Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

L'annuncio del sequel su Jon Snow porta a sette i progetti su Il trono di spade in fase di sviluppo. Tra questi la serie prequel House of the Dragon, che in Italia debutterà il 22 agosto su Sky e NOW, in contemporanea con gli USA. Lo show, ambientato circa 200 anni prima degli eventi de Il trono di spade, racconta la storia della gueerra civile all'interno del Casato dei Targaryen.

Tra le altre serie live action in sviluppo troviamo 10,000 Ships (a.k.a. Nymeria) con showrunner Amanda Segel, 9 Voyages (a.k.a. The Sea Snake) con showrunner Bruno Heller, e Dunk and Egg con showrunner Steve Conrad. Vi sono anche tre progetti prequel animati, tra cui The Golden Empire, ambientato nella terra di Yi Ti, ispirata alla Cina.