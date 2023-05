Il Trono di Spade, Sean Bean: "Tornerei volentieri nei panni di Ned Stark"

Dopo il successo globale ottenuto da Il Trono di Spade in TV, HBO ha dato il via libera alla realizzazione del prequel, House of the Dragon e altri spinoff sono in lavorazione. Sean Bean, interprete di Ned Stark nella prima stagione de Il Trono di Spade, ha confessato di essere interessato a tornare in quel mondo se dovesse presentarsi la giusta opportunità.

Sean Bean ricorda la sua prima morte sullo schermo e commenta la tendenza a morire quasi sempre

Il Trono di Spade, tornerà Ned Stark?

"Non so se il personaggio di Ned Stark verrà mai ripreso in futuro e non ho ancora seguito House of the Dragon, ma ho sentito che è una serie molto buona. Prima o poi dovrò vederla. Ma è sempre bello pensare di poter essere coinvolto in una grande serie come Il trono di spade, divenuta un fenomeno mondiale. Penso che all'epoca de Il Signore degli Anelli non sapevamo il successo che avrebbe avuto e lo stesso è accaduto con Il Trono di Spade. Quindi sì, se me lo dovessero chiedere, sarei interessato a tornare" ha dichiarato ai microfoni di ScreenRant.

Ovviamente chi ha visto Il Trono di Spade sa benissimo come Ned Stark venga ucciso nel finale della prima stagione e quindi sarebbe altamente improbabile un suo ritorno. Sean Bean aveva anche raccontato di come le riprese per quella scena fossero state molto intense: "Ci è voluto circa un giorno intero per realizzare quella scena e dovevo concentrarmi sul fatto che stavo per incontrare la morte senza scherzi. Faceva molto caldo, quindi probabilmente questo ha aiutato. E le reazioni di tutti gli altri sono state fantastiche - Cersei e i bambini. È stato molto commovente con molto pathos. Poi ho messo la testa nel blocco e a fine giornata ero morto"

Il trono di spade: Sean Bean scioglie il mistero delle ultime parole di Ned Stark

Gli altri spinoff in programma

Quanti spinoff de Il trono di spade sono attualmente in lavorazione? A fare chiarezza ci ha pensato proprio lo scrittore George R.R. Martin con un post sul suo blog. "Se The Hedge Knight dovesse avere successo, e spero che sarà così, allora potremmo adattare anche The Sworn Sword e The Mystery Knight. Ma ci vorranno parecchi anni. Poi arriva la parte più difficile perché prima di raggiungere la fine delle storie pubblicate dovrò trovare il tempo di scrivere tutti gli altri racconti di Dunk and Egg che ho pianificato".