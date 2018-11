Il trono di spade, il prequel sarà ambientato nelle libere città di Essos!

Francesco Bellu

I produttori dei prequel de Il trono di spade devono essere d'accordo con il suo autore. Perché alla domanda: su quale continente avrebbe preferito vivere tra le terre che ha creato, George R.R. Martin ha risposto che sarebbe Essos e le sue città libere, soprattutto Braavos che considera fantastica. Chissà, magari ha qualche conto aperto in una delle banche di cui è famosissima, tanto da essere una specie di Svizzera dei Sette Regni. Ebbene, pare proprio che sarà Essos a fare da scenario ai nuovi episodi che si svolgeranno prima che inizi l'inverno e le casate si diano battaglia per potersi fregiare del titolo di 'Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, Signore dei Sette Regni e Protettore del Reame'.

Un sito norvegese, Stage Pool, ha infatti pubblicato una chiamata per un casting la cui diversità dei ruoli richiesti fa supporre che siano in cerca di persone che possano adattarsi agli abitanti di Essos. Le parti includono un uomo di carnagione scura sui 50-63 anni per un ruolo regular, attori scandinavi, germanici o dell'Europa orientale. E' la seconda call nel giro di due mesi, a settembre ne era comparsa un'altra in cui ricercavano, tra le tante opzioni, attrici di colore.

Attualmente il prequel non ha ancora un titolo, George R.R. Martin spera in The Long Night e "racconterà la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi nella sua ora più buia. Solo una cosa è certa: dagli orripilanti segreti della storia di Westeros alla vera origine dei bianchi camminatori, i misteri dell'Oriente, gli Stark della leggenda ... non è la storia che pensiamo di conoscere".