Il Trono di Spade, Lena Headey sostiene Emilia Clarke: "Sei una vera guerriera"

Emilia Clarke, nella giornata di ieri, ha rivelato di essere sopravvissuta a due aneurismi cerebrali e Lena Headey ha condiviso un messaggio di sostegno in cui commenta le rivelazioni condivise dalla sua amica e collega nella serie Il Trono di Spade.

L'interprete di Cersei ha infatti scritto su Instagram: "Mi ci è voluto un po' per conoscere questa donna (Dopotutto siamo in 64000). Fino a quando non mi ha parlato della sua esperienza non mi sono totalmente resa conto della guerriera che è".

Lena ha quindi proseguito dichiarando: "Compie delle cose grandiose per le cause che meritano. È gentile, determinata, divertente e consapevole".

Ecco il messaggio della star:

Emilia Clarke ha condiviso nella giornata di ieri la drammatica esperienza che ha dovuto affrontare al termine delle riprese della prima stagione della serie Il trono di spade quando è stata operata di urgenza a causa di un aneurisma cerebrale, situazione che si è ripetuta una seconda volta. L'interprete di Daenerys ha rivelato i dettagli di quanto vissuto, le sue emozioni e paure per sostenere una nuova organizzazione benefica che si occupa di sostenere economicamente le persone in difficoltà dopo aver subito dei danni cerebrali.

La star del piccolo schermo ha ora pubblicato un nuovo video in cui ringrazia i fan per le risposte e i commenti alla sua storia. Emilia ha dichiarato: "Un milione di ringraziamenti per chiunque abbia letto, condiviso e inviato dei messaggi di affetto per la mia storia. Assistere a questa situazione è meraviglioso e non riesco quasi a credere quanto abbia colpito molti di voi. SameYou è pronta ad ascoltare le vostre storie, il modo in cui vi siete ristabliti e cosa avrebbe potuto migliorare il vostro recupero. Sentendo le vostre storie possiamo costruire un'esperienza di assistenza migliore per tutti in futuro... chi non lo vorrebbe!".

