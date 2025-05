Il trono di spade, Kit Harington corretto dall'undicenne Bella Ramsey sul set: "Che umiliazione!"

Prima di conquistare il ruolo di protagonista in The Last of Us, Bella Ramsey ha debuttato sul piccolo schermo nella serie di culto Il trono di spade, interpretando Lady Lyanna Mormont nelle ultime tre stagioni della serie. In uno dei suoi primi ruoli da attrice, l'undicenne Ramsey ha condiviso una scena con la star della serie Kit Harington, interprete di Jon Snow, suggerendogli le battute. I due hanno ricordato il periodo in cui lavoravano insieme in una nuova conversazione ospitata da Interview Magazine, e il momento "umiliante" in cui Ramsey ha dovuto ricordare a Harington la sua battuta.

"Non so se te lo ricordi, ma io lo ricordo vividamente e ora provo un po' di rimorso, durante quella scena ti dicevo le tue battute", ha detto Ramsey a Harington. "Ora penso, 'Oh mio Dio, che orrore'. Ma all'epoca ero molto ingenua e ho pensato 'Kit sta facendo fatica con la sua battuta, adesso lo aiuto'".

"Ricordo che mi hai aiutato ed è stato piuttosto umiliante", ha scherzato Kit Harington. "Ma sì, grazie per questo ricordo. Probabilmente avevo scelto di dimenticarlo."

Una lezione di recitazione

Bella Ramsey in una scena de Il trono di spade

Ripensando all'accaduto, Kit Harington ha anche assicurato a Bella Ramsey che il momento della correzione non è stato affatto "fastidioso": "Al contrario, ho pensato: 'Oddio, devo migliorare. Sono arrivato qui non sentendomi abbastanza a mio agio con le mie battute, con l'arroganza della mia età, pensando di trovarmi di fronte a una bambina. E poi quell'attrice bambina mi fa sparire dallo schermo'. Non che sia una competizione, ma ti rendi conto: 'Oh, mi sento un po' troppo a mio agio nella mia Jon Snow-ità'".

Harington, attualmente impegnato nel cast della serie HBO Industry, ha fatto i complimenti alla star di The Last of Us ricordando il loro primo incontro: "Si percepiva davvero la tua presenza come un'entità diversa dagli altri attori bambini. Hai portato una sicurezza e una chiarezza piuttosto insolite per un giovane interprete. Non sembrava di lavorare con una bambina. Era come lavorare con un'attrice molto esperta."