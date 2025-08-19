Bella Ramsey, dopo The Last of Us, vuole diventare un supereroe e lancia una sfida a Marvel

Dopo aver conquistato milioni di spettatori con Game of Thrones e con la serie HBO The Last of Us, Bella Ramsey torna a far parlare di sé grazie a una rivelazione che ha mandato in fibrillazione i fan dei cinecomic. L'attrice britannica, candidata agli Emmy, ha dichiarato di essere pronta a entrare nell'MCU con un ruolo davvero sorprendente: quello di Spider-Man. Una proposta che spiazza, visto che il personaggio è già portato sullo schermo da Tom Holland, ma che dimostra l'ambizione e la voglia di Ramsey di confrontarsi con nuove sfide.

Bella Ramsey immagina un futuro da supereroina Marvel

Intervistata da Variety durante un evento HBO dedicato agli Emmy, Ramsey ha spiegato con ironia e naturalezza come vedrebbe il proprio ingresso nell'universo Marvel. Alla domanda se avesse mai parlato con il collega Pedro Pascal, già arruolato nei panni di Reed Richards in The Fantastic Four: First Steps, l'attrice ha risposto sorridendo: "Non lo so. Potrei essere Spider-Man".

Il Trono di Spade: Bella Ramsey in una foto della settima stagione

Un'uscita che ha fatto discutere e che conferma la crescente popolarità della giovane interprete. Ramsey ha comunque riconosciuto l'ottimo lavoro di Tom Holland, sottolineando che forse sarebbe meglio creare un nuovo eroe apposta per lei: "Tom ha fatto un lavoro straordinario. Magari potrebbero inventare un personaggio originale, così avrei spazio per qualcosa di diverso".

Un rapporto recente con il mondo Marvel

Nonostante la sua carriera l'abbia già resa una star internazionale, Ramsey ha ammesso di essersi avvicinata all'universo Marvel solo da poco tempo. Il primo film che ha visto, ha raccontato, è stato The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, appena pochi mesi fa. Un'esperienza che l'ha colpita profondamente: "È stata la mia prima volta con un film Marvel, e l'ho trovato incredibile. Mi sono davvero divertita".

The Last of Us: Bella Ramsey nel finale di stagione

Oltre al sogno di interpretare un supereroe, Ramsey ha parlato anche di un possibile progetto insieme a Pedro Pascal, con cui ha condiviso il set di The Last of Us. L'attrice ha scherzato su un ipotetico film di rapina: "Forse sarà una storia in cui io e Pedro rubiamo una banca insieme". Una battuta che però dimostra il forte legame artistico e personale tra i due attori, già apprezzatissimo dal pubblico.

In attesa di scoprire se Bella Ramsey riuscirà davvero a varcare la soglia del Marvel Cinematic Universe, i fan possono rivederla nella seconda stagione di The Last of Us, che ha ottenuto ben 17 nomination agli Emmy. Sulla terza stagione, invece, non ci sono ancora certezze: il CEO di HBO, Casey Bloys, ha confermato che l'uscita è "sicuramente prevista per il 2027". Un'attesa lunga, che però non farà che aumentare le aspettative attorno a una delle serie più amate degli ultimi anni.