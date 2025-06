Dopo The Last of Us, Bella Ramsey potrebbe entrare nell’universo Marvel

Dopo l'acclamato ruolo di Ellie nella serie HBO The Last of Us, Bella Ramsey sarebbe in trattative per entrare nell'universo Marvel.

Bella Ramsey, nota per aver interpretato Ellie in The Last of Us, potrebbe presto fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da MyTimeToShineHello, una delle fonti più attive nel mondo degli insider, i Marvel Studios avrebbero messo gli occhi sull'attrice per un ruolo di rilievo in un progetto futuro.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, e lo sviluppo sarebbe ancora nelle fasi iniziali. Non è raro che i Marvel Studios incontrino numerosi attori durante la fase di casting senza avere immediatamente un personaggio preciso in mente. Tuttavia, con diverse produzioni di alto profilo in arrivo, è inevitabile chiedersi se Ramsey possa essere considerata per un ruolo chiave, magari legato al tanto atteso reboot degli X-Men.

L'attrice britannica ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica già in Il trono di spade, grazie alla sua intensa interpretazione di Lyanna Mormont. Da allora ha partecipato a diversi progetti, tra cui Catherine Called Birdy, His Dark Materials, Time e il film drammatico Requiem.

Il futuro di Ramsey tra Marvel e HBO

Nonostante il finale sospeso della seconda stagione di The Last of Us, è confermato che Ramsey tornerà nei panni di Ellie anche nella terza stagione. Tra i prossimi impegni, è attesa anche nella commedia drammatica Sunny Dancer, diretta da George Jaques.

The Last of Us: Bella Ramsey nell'ottavo episodio

The Last of Us, ambientata in un mondo post-apocalittico devastato da un'epidemia, racconta il difficile viaggio di Joel ed Ellie attraverso un'America in rovina. La serie, tra i maggiori successi di HBO degli ultimi anni, ha visto nel cast anche Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.

Con una carriera in rapida ascesa e il crescente interesse dell'industria, Bella Ramsey potrebbe essere pronta a conquistare anche il mondo Marvel.