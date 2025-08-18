Bella Ramsey vorrebbe un film sulle rapine con Pedro Pascal: "Oppure potrebbero creare un supereroe per me"

Durante un evento HBO a Hollywood, Bella Ramsey ha raccontato il desiderio di girare un film di rapine insieme a Pedro Pascal e ha confessato la sua curiosità verso i cinecomic, immaginandosi addirittura nei panni di Spider-Man.

Icona emergente della nuova generazione televisiva, Bella Ramsey continua a sorprendere con una combinazione di spontaneità e ambizione. Tra battute leggere e dichiarazioni inaspettate, l'attrice ha regalato uno sguardo curioso sul proprio futuro artistico, muovendosi tra rapine immaginarie e universi di supereroi.

Un film di rapine con Pedro Pascal

Dopo la tragica uscita di scena del personaggio di Joel nella seconda stagione di The Last of Us, Bella Ramsey non ha esitato a fantasticare su una nuova avventura condivisa con Pedro Pascal. "Forse un film di rapina, dove ci ritroviamo a svaligiare una banca insieme", ha confidato con entusiasmo durante il party dedicato ai candidati agli Emmy organizzato da HBO a Hollywood.

Una scena con Bella Ramsey

Il legame con Pascal rimane infatti il punto più ricorrente nelle domande che le vengono rivolte dal pubblico. "La gente mi chiede sempre: com'è Pedro Pascal? È davvero gentile come sembra? E io rispondo: sì, lo è", ha raccontato con un sorriso. La stessa Ramsey ha poi ammesso di cercare spesso Pascal, come se i due vivessero in una continua caccia all'uomo globale: "La maggior parte dei nostri messaggi è del tipo: 'Dove sei? Io sono qui, tu sei lì? Ah, ci siamo appena mancati'".

Questa dimensione di gioco e complicità traspare come un filo rosso che unisce la loro collaborazione sul set alla possibilità di reimmaginarla sul grande schermo, in una veste totalmente diversa. E mentre Hollywood non ha ancora deciso se dare corpo a questo sogno cinematografico, le parole di Ramsey offrono una prospettiva fresca: la voglia di non restare incasellata, di cambiare registro e sorprendere il pubblico con scelte inattese.

Spider-Man, cinecomic e nuove sfide

Accanto al desiderio di affiancare Pascal in un ipotetico heist movie, Ramsey ha lasciato intravedere un interesse inedito per i supereroi. Interpellata sul tema, ha scherzato: "Potrei essere Spider-Man. Tom Holland ha fatto un ottimo lavoro, ma forse dovrebbero inventare un nuovo supereroe per me".

Un ritratto di Bella Ramsey

Un'affermazione che, pur detta con ironia, rivela la curiosità dell'attrice verso un mondo in cui non ha ancora messo piede. Ramsey ha infatti confessato di essere una quasi neofita dei cinecomic: il primo film Marvel che ha visto è stato uno Spider-Man con Andrew Garfield, appena pochi mesi fa. "È stato incredibile. L'ho adorato", ha commentato, lasciando intendere che lo stupore della scoperta potrebbe aprire nuove strade.

Mentre il futuro della terza stagione di The Last of Us resta avvolto nel mistero - nessun copione e nessuna data di inizio riprese - l'attrice si gode intanto la seconda nomination consecutiva agli Emmy per il ruolo di Ellie, contribuendo a portare la serie a quota 17 candidature quest'anno.

In attesa di capire quale sarà il prossimo passo, Ramsey si diverte a immaginare scenari alternativi: da una rapina in compagnia a un salto tra le ragnatele di Spider-Man, il percorso della giovane interprete sembra destinato a restare imprevedibile.