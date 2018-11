Il Trono di Spade: Josh Whitehouse nel cast della serie prequel

Il prequel della serie Il Trono di Spade ha trovato un altro dei suoi protagonisti: Josh Whitehouse è infatti entrato a far parte del cast che comprende già Naomi Watts.

L'attore è famoso tra il pubblico televisivo grazie a Poldark, il progetto prodotto per Masterpiece, e prossimamente avrà il ruolo di Randy nel remake di La ragazza di S. Diego.

Il pilot prodotto per la HBO è stato scritto da Jane Goldman e prodotto dallo scrittore George R.R. Martin, autore anche della storia alla base del potenziale show proprio insieme alla sceneggiatrice.

La storia sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi mostrati nello show che si concluderà nel 2019 e seguirà l'ora più buia di Westeros, svelandone i segreti oscuri, i misteri d'Oriente e la storia dei leggendari Stark.

Goldman sarà coinvolta nel progetto anche come showrunner e produttrice, in collaborazione con Martin, Vince Gerardis e Daniel Zelaman.

Il pilot, come accaduto con la serie originale, avrà come protagonisti numerosi personaggi per raccontare una storia ricca di spunti narrativi. Essendo ambientata migliaia di anni prima di quanto mostrato in Il trono di spade non ci sarà ovviamente il ritorno di nessuno degli interpreti amati dai fan, scoprendo però le origini delle casate destinate a lottare a lungo per il potere e della mitologia portata sul piccolo schermo.