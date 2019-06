Il trono di spade: in Italia alcune riprese del prequel della serie

Il trono di spade: alcune scene del prequel verranno girate in Italia, a Gaeta, in alcuni posti davvero suggestivi.

Il trono di spade: alcune scene del prequel de verrano girate in Italia, più precisamente a Gaeta. Si tratta, come riporta il sito online de Il Messaggero, non di una indiscrezione ma di una notizia confermata da fonti istituzionali, anche se non è specificato quali. Secondo il quotidiano romano sarebbero state chieste le autorizzazioni per alcuni ciak all'interno della Grotta del Turco, uno dei più suggestivi scenari naturali del luogo che fa parte del cosiddetto Parco della Montagna Spaccata, una fenditura nella roccia che scende a picco sul mare.

Gaeta è una location di grande impatto tra quelle scelte per raccontare gli inizi de Il trono di spade, in linea peraltro con quanto fatto in precedenza dallo show cult della HBO che aveva ricostruito i Sette Regni in altrettanti luoghi di grande impatto scenografico come isola di Gaztelugatxe nei Paesi Baschi spagnoli, l'Alcazar di Siviglia, la kasbah di Ait ben Haddou in Marocco, Dubrovnik e Spalato in Croazia o Ballymoney nell'Irlanda del Nord.

Non è ancora chiaro però quando la produzione arriverà in Italia; di sicuro una volta terminato il lavoro a Belfast, dove un paio di settimane fa sono partite in tutta segretezza le prime riprese del prequel de Il Trono di Spade all'interno dei Titanic Studios, già utilizzati in passato per girare la serie.

Il Trono di Spade, prequel: tutto quello che sappiamo

Il titolo utilizzato dalla crew è Bloodmoon, ma non si sa se si tratti solo un titolo provvisorio o faccia riferimento esclusivamente al pilot. Le informazioni, come è ovvio aspettarsi da un progetto così tanto atteso, sono molto risicate. Si sa solamente che coprirà le vicende accadute migliaia di anni prima degli avvenimenti narrati dai romanzi di George R.R. Martin e dalla serie, in cui si scoprirà più nel dettaglio le origini degli Estranei e i segreti più inconfessabili delle varie casate che si stanno pian piano formando. Naomi Watts, John Simm e Miranda Richardson sono i nomi di punta di un cast variegato che comprende anche: Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Alex Sharp e Toby Regbo.