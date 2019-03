Il trono di spade, Emilia Clarke: "Kit Harington ha vomitato per le scene sexy con me!"

Francesco Bellu

Mancano solo 27 giorni all'inizio della nuova stagione de Il Trono di spade ma, nell'attesa, fioccano i ricordi degli attori. Il più curioso lo ha rivelato Emilia Clarke durante un'intervista: Kit Harington le ha giocato uno scherzo curioso durante le scene d'amore perchè ha fatto finta finta di vomitare tra un ciak e l'altro.

"La prima volta che abbiamo girato insieme abbiamo iniziato a ridere tutti e due. - Così ha ricordato divertita Emilia Clarke nell'intervista con Variety, che continua - Gli dissi: perché mi guardi in questo modo strano e dici queste strane battute? Tu sei mio amico". Il clou però è stata la scena che li ha visti finalmente una nelle braccia dell'altro: "Quando è arrivato il momento di girare quello scena lì, ha fatto finta di vomitare. Lui era fuori a far vinta di vomitare ovunque e io ricordo di aver reagito dicendogli: ehi amico, non stai rendendo le cose più facili".

Kit avrà fatto la stessa cosa anche per le scene sexy che, con ogni probabilità, ci saranno anche ne Il Trono di Spade 8?

Leggi anche: Il trono di Spade 8, HBO ha nascosto sei troni di ferro nel mondo, al via la caccia al tesoro!

Il debutto de Il trono di spade con i suoi ultimi 6 episodi è per domenica 14 aprile su HBO e in contemporanea anche su Sky Atlantic, alle 3 di notte, con i sottotitoli. Gli episodi in versione doppiata, invece, andranno in onda sempre di lunedì, ma alle 21.15, e dal 22 aprile. L'attesa per conoscere i destini di Westeros e capire chi alla fine salirà al potere è alle stelle, come già si era intuito dalle visualizzazioni record del taeser, apparso qualche settimana fa. Qui trovate il nostro commento al trailer dell'ottava stagione della serie dei record targata HBO.