Il trono di spade: Emilia Clarke e Jason Momoa riuniti su Instagram per il compleanno dell'attore

Le star de Il trono di spade Emilia Clarke e Jason Momoa sono state ritratte insieme in una foto di compleanno.

I due attori, marito e moglie nella prima stagione de Il trono di spade, sono amici anche nella vita così Emilia Clarke ha colto l'occasione per celebrare in anticipo il 40°compleanno di Jason Momoa, che cade il 1 agosto postando una foto che la ritrae in un tenero abbraccio con il marito fictional.

Purtroppo Emilia Clarke e Jason Momoa hanno lavorato insieme solo per una stagione, visto che il personaggio di Kal Drogo muore nel decimo episodio della prima stagione, ma il tempo trascorso sul set è bastato per sviluppare una solida e duratura amicizia che ha spinto Momoa a far visita ai vecchi colleghi di set durante le riprese dell'ultima stagione.

In questi giorni Emilia Clarke sta trascorrendo parte delle sue vacanze estive in Italia come testimoniano le foto che la ritraggono in Alto Adige. Qui potete leggere la recensione del gran finale de Il trono di spade.

