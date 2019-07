Emilia Clarke si rilassa sulle Dolomiti in Alto Adige dopo Il Trono di Spade (foto)

Emilia Clarke è in vacanza in Italia, sulle Dolomiti in Alto Adige, dove si sta rilassando dopo le fatiche dell'ultima stagione de Il Trono di Spade.

Emilia Clarke ha scelto le Dolomiti per ricaricarsi dopo Il Trono di Spade, in netto controtendenza rispetto alle altre star - dall'amico Jason Momoa a Will Smith - che hanno scelto l'Italia per le vacanze, preferendo però il mare.

È stata la stessa Emilia Clarke a svelare la meta della sua vacanza, postando sul proprio account Instagram una serie di foto che per i fan altoatesini sono stati inequivocabili: scorci delle Dolomiti, uno scatto incantevole dalle sponde del lago di Braies. Per tutti gli altri c'era quell'ultimo hashtag che recitava "Dolomiti, avete il mio cuore, la mia anima e il mio sudore.

Perchè, come ha raccontato nel post, l'ormai ex khaleesi ha dovuto camminare e sudare tantissimo per raggiungere del agognate vette, un traguardo non solo fisico ma in qualche modo anche spirituale.

"La lunga e tortuosa strada per togliere gli stivali della Khalessi e arrancare verso casa di nuovo con le mie scarpe, ancora una volta. Imogen Lloyd e queste montagne hanno fatto raffreddare la mia testa bollente e mettere in moto il mio fondoschiena. Arrivare fin qui è stata lunga ma sono felice di fermarmi e ammirare il panorama".

Emilia Clarke, dunque, si sta riprendendo dagli ultimi due anni che sono stati parecchio faticosi, passati per la maggior parte sul set de Il Trono di Spade 8, la serie dei record che ha detto addio al suo pubblico a giugno, ma con cui l'ex Daenerys ha ancora un conto aperto: una delle 32 candidature agli Emmy 2019 è sua, come migliore attrice protagonista.

Emmy 2019, le nomination: Il Trono di Spade e Fleabag tra i favoriti