Il Trono di Spade, Elizabeth Olsen e il suo "terribile provino" per il ruolo di Daenerys

Il Trono di Spade avrebbe potuto avere una star della Marvel nel proprio cast: Elizabeth Olsen ha infatti parlato della suo terribile provino che le ha impedito di recitare nello show targato HBO.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata a Vulture, ha infatti ricordato quanto accaduto 10 anni fa prima dell'inizio della produzione dell'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin.

Il ruolo in Il trono di spade per cui si era presentata Elizabeth Olsen era quello di Daenerys Targaryen, inizialmente assegnato a Tamzin Merchant e poi assegnato a Emilia Clarke.

L'interprete di Scarlet Witch ha dichiarato: "Quando ho iniziato a lavorare mi presentavo a ogni audizione perché mi piace farlo. E mi sono presentata per la parte di Khaleesi. Me ne ero dimenticata. Si è trattato dell'audizione più imbarazzante che io abbia mai fatto".

Elizabeth doveva pronunciare il monologo che pronuncia Daenerys al termine della prima stagione: "Sta facendo questo discorso di fronte a migliaia di persone sul modo in cui sarà la loro regina. Non sapevano se volevano, oppure no, un accento britannico. Quindi l'ho pronunciato in entrambi i modi ed è stato terribile. Ogni volta che qualcuno dice 'Storia di una pessima audizione' è quella a cui penso".

Il Trono di Spade saluterà i suoi fan con la sesta puntata dell'ottava stagione, in onda sugli schermi televisivi il 19 maggio e online cresce l'attesa per scoprire in che modo si concluderà la storia, scoprendo così anche chi uscirà vincitore dall'aspra lotta per il potere in corso da anni a Westeros.