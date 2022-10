Il trono di spade: ecco quanti dovrebbero essere gli altri spin-off e quanto dovremo aspettare per vederli

Casey Bloys, dirigente di HBO e HBO Max, ha parlato delle attuali priorità aziendali e dei futuri lavori da affiancare ad House of the Dragon.

Durante una recente chiacchierata con Volture, Casey Bloys, dirigente di HBO e HBO Max, ha rivelato che ulteriori spin-off de Il trono di spade non verranno mostrati prima della seconda stagione di House of the Dragon. Partendo dal presupposto che il mondo di Westeros è molto grande, comprendendo al suo interno tantissime storie passate e presenti, l'idea di più progetti radicati nel suo humus aleggia da parecchio, ormai.

Il successo planetario ottenuto dalla serie, corroborato dal successo di House of the Dragon, ha rinnovato le possibilità di ulteriori trame ambientate nei 7 regni, con addirittura 4 attuali ipotesi di spin-off, almeno in base a quanto riportato da ScreenRant.

House of the Dragon: una delle prime immagini rilasciate

Tornando all'intervista con Volture, Bloys ha spiegato le motivazioni secondo cui questi spin-off dovranno aspettare almeno la seconda stagione di House of the Dragon prima di uscire: "Penso che probabilmente il prossimo impegno in lista sia la seconda stagione di House of the Dragon. Cerco di non commentare troppo lo sviluppo generale dei progetti, per questo non c'è molto da dire a riguardo. Tutto cambierà quando troveremo una storia di cui George è felice e di cui siamo felici anche noi. A quel punto andremo avanti".

House of the Dragon, la recensione del finale: Oh Mia Regina!

Le idee in campo dovrebbero essere parecchie, fra queste c'è anche quella di costruire un'intera storia intorno al Jon Snow che abbiamo visto incamminarsi oltre la Barriera nel finale di Game of Thrones, con Kit Harington nuovamente nel ruolo.

Bloys sarebbe propenso a realizzare questo show, così da "salvare" il criticatissimo finale del 2019. Il clamore generato da House of the Dragon ha dimostrato che gli appassionati hanno ancora voglia di vedere avventure ambientate nel mondo di Westeros in generale.