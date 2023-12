Il trono di spade: lo spettacolare cofanetto blu-ray con la serie completa è in sconto su Amazon

Quando si parla de Il trono di spade, ci si confronta con uno dei prodotti per il piccolo schermo più influenti degli ultimi anni. Non solamente una saga letteraria di enorme successo quindi, ma anche una trasposizione che ha cambiato per sempre le regole produttive delle storie sulla stessa riga, dimostrando una volta per tutte l'accessibilità generalista del genere fantasy, anche in relazione a un grande pubblico che non se n'era mai veramente interessato. Da un prodotto come questo sono nati modelli, tormentoni e meme ancora oggi citati dai fan in ogni dove, con un attaccamento confermato anche con il prequel House of the Dragon.

E se vi dicessimo che su Amazon è possibile, attualmente parlando, recuperare uno spettacolare cofanetto blu-ray che comprende tutta la saga de Il trono di spade, in offerta? Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 62,48€, con uno sconto del 21% sul prezzo segnato in precedenza (78,94€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche dettaglio in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un cofanetto blu-ray de il trono di spade stupendo

Su Amazon il cofanetto blu-ray de Il trono di spade in questione viene così descritto: "Per la conquista del Trono di Spade, gli inganni, la violenza e i tradimenti delle grandi famiglie di Westeros si susseguono in modo epico per otto appassionanti stagioni finalmente riunite in un unico, imperdibile cofanetto!"

Questo si distingue con oltre 15 ore di contenuti speciali tra i quali:

Lo speciale in due parti "Il Trono di Spade: Reunion Special" presentato da Conan O'Brien.

Il documentario "Game of Thrones: The Last Watch".

"Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni".

Il Commento Audio del Cast.

Scene Eliminate.

Speciali "Dietro le Quinte" e molto altro ancora.

Il trono di spade: gli aggiornamenti sulla serie dedicata a Jon Snow e sugli altri spinoff

Se anche voi siete fan incrollabili de Il trono di spade, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare un cofanetto come questo, perfetto sia da collezione che come idea regalo originale.