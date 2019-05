Il trono di spade, Charles Dance ammette "Il finale mi ha confuso"

Il veterano Charles Dance, interprete di Tywin Lannister, ammette di essere stato confuso dal finale de Il trono di spade.

Il trono di spade: Charles Dance nell'episodio The Laws of Gods and Men

Charles Dance ha trascorso quattro stagioni sul set de Il trono di spade nel ruolo di Tywin Lannister, padre di Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Tyrion (Peter Dinklage), così si è sentito in obbligo di rispondere con sincerità quando gli è stato chiesto un commento sul finale de Il trono di spade (qui trovate anche la nostra recensione del gran finale de Il trono di spade 8x06). La risposta dell'attore, visibile nel video dello show "Good Morning Britain", è diventata ben presto virale a causa della sua reazione perplessa.

"Ero confuso" ha ammesso l'attore. "Sono arrivato alla fine e ho pensato 'Hmmm, okay...' La piccola Arya se ve in crociera da qualche parte. Il povero Jon fa ritorno a nord oltre la Barriera. E poi c'è Tyrion. e tutti coloro che sono sopravvissuti dicono 'Che facciamo adesso? Ci prendiamo una tazza di tè?' E io ho pensato 'Ahhh, non lo so proprio.'"

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Listen, if Charles Dance says the ending was crap, then the ending is crap. He played Tywin Lannister for god’s sakes!! pic.twitter.com/NQlA8jjc2H — Tati (@Hemswobrien) May 24, 2019

Charles Dance non è il primo attore a esprimere perplessità sul gran finale de Il trono di spade. Conleth Hill, interprete di Varys, ha ammesso di essere frustrato dalle ultime due stagioni e dalla fine fatta dal suo personaggio. La decisione degli showrunner di non lasciare che Varys reagisse alla morte di Ditocorto nella stagione 7 è stata particolarmente difficile da digerire:

"Ero molto deluso dal non avere un'ultima scena con Ditocorto. ero deluso dal non avere alcuna reazione alla sua morte, come se fosse la mia nemesi. E' stata la mia sensazione nelle ultime due stagioni, come se il mio personaggio assumesse sempre peno importanza e gli autori si volessero concentrare su altri. Va bene. E' così che accade nelle serie con molti personaggio, ma è stato frustrante. Sono positivo sulla qualità generale della serie, ma le ultime due stagioni non le ho amate molto."

Charles Dance da oggi sarà al cinema con Godzilla II - King of the Monsters, qui potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters.