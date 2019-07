Liam Cunningham a Napoli: il tweet sui disagi in aeroporto è epico

Liam Cunningham, Ser Davos ne Il Trono di Spade, ha da poco lasciato Napoli commentando il caos trovato in aeroporto.

Proprio in queste ultime ore, a quanto pare, Liam Cunningham è in partenza per lasciare l'Italia ovviamente dall'aeroporto di Napoli, che paragona niente di meno che all'ambasciata americana il giorno della caduta di Saigon, in Vietnam.

Probabilmente la star de Il Trono di Spade non è abituato al caos del piccolo aeroporto, che in questi giorni, con le vacanze estive e le Universiadi 2019 finite da poco, è colmo di turisti e persone pronte a partire. Al suo tweet hanno risposto diversi utenti chiedendo il perchè, in particolare un fan si preoccupa per la sua partenza imminente e Cunnigham risponde:"Una favolosa opportunità per scrivere le tue memorie"

Napoli Airport is like the US Embassy during the fall of Saigon. — liam cunningham (@liamcunningham1) 15 luglio 2019

It’s a fabulous opportunity to write a few chapters of your memoirs. — liam cunningham (@liamcunningham1) 15 luglio 2019

Nonostante questa piccola disavventura, durante la conferenza stampa al BCT - Festival nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, ha dichiarato il suo amore per il nostro Paese:"Ho mangiato e bevuto così bene! Amo la cucina italiana, credo di non essere irlandese, sono italiano!"

Liam Cunningham ha presentato una nuova serie The Hot Zone, targata National Geographic, che andrà in onda dal prossimo 4 settembre su FOX. La serie sarà composta da sei puntate e avrà lo scopo di puntare il faro su un virus che ancora oggi miete numerose vittime: l'ebola.