Il Trono di Spade, Brian Cox: "Ho rifiutato un ruolo perché la paga era troppo bassa"

Brian Cox a 360°. In un nuovo stralcio del suo memoir Putting the Rabbit in the Hat l'attore scozzese rivela di aver respinto l'offerta per un ruolo ne iil trono di spade perché la paga era troppo bassa.

Succession 3: Brian Cox in una scena della serie

Nel passaggio, pubblicato da GQ, Brian Cox motiva in dettaglio la scelta di respingere l'offerta dei produttori de Il trono di spade spiegando di non aver nessun rimpianto al riguardo:

"Mi viene spesso chiesto se mi è stato offerto un ruolo ne Il Trono di Spade - cosa che accade perché a qualsiasi altro altro bastardo è successo - e la risposta è sì, dovevo essere un re chiamato Robert Baratheon che, a quanto pare, è morto incornato da un cinghiale nella prima stagione. So molto poco dello show, quindi non posso dire se fosse un personaggio importante o meno, e non lo cercherò su Google nel caso in cui lo fosse perché ho rifiutato".

Cox prosegue: "Il motivo? Bene, Il Trono di Spade ha avuto un enorme successo e tutte le persone coinvolte hanno guadagnato una fortuna assoluta, ovviamente. Ma quando mi è stata fatta l'offerta i soldi non erano così tanti, diciamo. In più venivo ucciso abbastanza presto, quindi non avrei avuto nessuno dei benefici degli effetti a lungo termine di una serie di successo in cui i tuoi salari aumentano a ogni stagione che passa. Quindi ho rifiutato e Mark Addy è stato invece incornato dal cinghiale. (Ho mentito. L'ho cercato su Google.)"

L'interprete di Succession fa chiarezza su un altro importante rifiuto a un franchise di successo, la saga di Harry Potter:

"Harry Potter. Questa è un'altra cosa che mi chiedono. Harry Potter, cazzo. Penso che qualcuno deve avermi mostrato una croce fiamme per non essere in Harry Potter, perché tutti i miei amici sono stati coinvolti. Penso che la parte più adatta a me fosse quella che ha avuto Brendan Gleeson, Malocchio Moody, ma Brendan era più in voga di quanto lo fossi io all'epoca, e questo è il modo in cui funziona il mondo nei miei affari, quindi l'ha capito. Inoltre, è molto meglio di quanto sarei stato io".